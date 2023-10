Jude Bellingham sigue rompiendo récords en el Real Madrid y fuera del club blanco. Ante Osasuna el inglés anotó los dos primeros goles del partido, lo que eleva sus números goleadores en Liga hasta los 8 tantos y le coloca como máximo goleador destacado de la competición por encima de los 5 que llevan Morata, Lewandowski y Kubo. El inglés ya ha igualado su mejor registro anotador en liga. La pasada campaña finalizó la Bundesliga con ocho tantos en 31 jornadas disputadas, mientras que ahora ya ha sumado ocho en sus ocho primeros encuentros.

"Va a marcar una época"

Carlo Ancelotti volvía a alabar en rueda de prensa “su madurez. A menudo nos hace olvidar que tiene apenas 20 años y aprende muy rápido. Siempre tiene los pies en el suelo y es un jugador muy profesional. Jude está encontrando mucha posibilidad en ataque porque está muy metido en el juego y por no tener una posición fija en el campo. Eso le da ventaja, llega muy bien de segunda línea y combina bien con sus compañeros. Ha hecho un inicio de Liga sorprendente. Nadie esperaba este nivel y su numero de goles”. El entrenador osasunista, Jagoba Arrasate, fue más allá a la hora de hablar de Bellingham: “Es un jugador súpercompleto y muy joven. No solo marca, también asiste y no deja de crecer en todos los aspectos. No sé dónde está su techo. Va a marcar una época”.

Bellingham, con estos dos goles, completa sus diez primeros partidos como jugador del Real Madrid con unos números deslumbrantes: 10 goles y 3 asistencias. Eso le convierte en el mejor debut de un jugador en el club blanco desde Alfredo Di Stéfano, que sumó 11 goles y 7 asistencias en sus diez primeros encuentros como jugador merengue. Pero sí supera a la última gran estrella mundial que ha vestido de blanco, Cristiano Ronaldo, porque ha sumado ocho goles en sus primeras ocho jornadas de Liga, por siete del portugués. Ninguno de los últimos grandes fichajes, incluidos galácticos como Ronaldo o Bale han acumulado tales registros. El luso, por ejemplo, sumó 10 goles y 1 asistencia, el galés 4 tantos y 5 asistencias, Benzema se quedó en 3 y 3 y un solitario gol y dos asistencias logró Hazard.

Además, como recordaba en sus redes Mister Chip, Belllingham entra en el exclusivo club de los jugadores que marcaron ocho o más goles en sus ocho primeros partidos de Liga, en el que aparecen Kubala (Barça), Sócrates (Valencia), Di Stéfano (Madrid), Wilkes (Valencia), Puskas (Madrid), Cruyff (Barça), Romario (Barça), Ronaldo (Barça), Vieri (Atlético), Lewandowski (Barça) y ahora el inglés.

El madridista ha marcado 8 goles en las 9 primeras jornadas de La Liga, aunque él solo participó en ocho, unas cifras prohibitivas para un jugador que no es delantero. Porque el inglés es un centrocampista con llegada. Y el último centrocampista que logró un registro parecido en La Liga fue Enrique Buqué, futbolista del Valencia en la temporada 1956-57.

El ritual de Bellingham

Bellingham además desveló su ritual antes de los partidos.”Antes delos partidos me gusta pasear por el césped del Bernabéu, ver cuáles van a ser mis posiciones sobre el terreno de juego... Es algo que me enseñaron de pequeño y llevo haciendo toda mi carrera. Me ayuda a no salir nervioso”. El primero de los dos goles llegó tras una dejada de Carvajal, quien en la celebración le comentó al oído:“Esta me la debes, ¿eh?”. Y en el segundo, que llegó tras una pared con Valverde, el inglés celebró el gol con el uruguayo dándole el protagonismo por la asistencia.

El rendimiento de Bellingham desde que llegó a Madrid ha sido tan deslumbrante que un especialista del gol como Erling Haaland, ex compañero suyo del Borussia Dortmund, reaccionaba en sus redes tras el doblete del inglés ante Osasuna: “Irreal”. Muchos madridistas coincidirán con el aniquilador del Manchester City.