La guerra por convertirse en una de las sedes del Mundial de 2030 (que organizará España junto a Portugal y Marruecos) ya está completamente desatada entre las ciudades que aspiran a meter la cabeza en esa ecuación y sobre todo en el reparto de los millones que la administración destinará a las reformas necesarias en los estadios. Una batalla interna (entre las localidades de un mismo país) y también externa porque, lejos de tener concretados algunos puntos, los países aún pelean por el número de estadios que aportarán a la cita. La FIFA y su tradicional diplomacia ejercerán de árbitro. Las posibilidades remotas de Riazor y Balaídos para acoger la cita están en gran medida en manos de esta negociación.

A falta de que alguien sea capaz de doblegar el plan de la FIFA, la intención de la candidatura y del máximo organismo futbolístico es que haya dieciocho sedes entre los tres países en 2030. Portugal tiene claro que serán tres sus estadios (el Dragão de Oporto y el Alvalade y el estadio da Luz de Lisboa, hogar de sus tres clubes más importantes). Una petición razonable que la FIFA ya les ha garantizado. Quedarían quince para repartir entre España y Marruecos. La Federación Española daba por seguro que tendría once estadios en el Mundial, pero el problema es que Marruecos también esconde sus ambiciones. En principio parecían conformarse con cuatro sedes, pero ahora sus pretensiones llegan a seis estadios y el objetivo último de acoger en Casablanca una final que en Madrid daban por segura para el Bernabéu. Si los marroquís llegan a las seis sedes España se quedaría en nueve, lo que reduciría en gran medida las opciones para un puñado de ciudades españolas, teniendo en cuenta que los dos estadios de Madrid, el Camp Nou, Sevilla, Málaga o Bilbao están asegurados. Así lo confirma Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, que está muy cerca de las negociaciones que se mantienen con la FIFA: “Trabajamos con la idea de que alguno de los estadios de la comunidad esté entre los elegidos y a ser posible que estén las dos y podamos repetir lo de hace cuarenta años cuando Riazor y Balaídos fueron sede en 1982”.

Louzán asume que “no es un escenario fácil al que nos enfrentamos de aquí a diciembre de 2024 que será cuando se resuelva” aunque también avisa que “si quitamos los estadios de Madrid, de Barcelona, del País Vasco y Andalucía...creo que el resto estamos en una situación parecida”.

El presidente de la Federación Española expone un asunto especialmente importante y que a Balaídos y Riazor les lastra de forma casi definitiva: “Sería necesario y razonable que se analizaran las exigencia de la FIFA en relación a las sedes. No parece muy lógico que en caso de que a ciudades como Vigo, A Coruña o Gijón se les pida un mínimo de 43.000 espectadores. Sería un incremento muy considerable para estadios como los gallegos y no tendría mucha justificación en relación del número de ciudadanos que asistimos a partidos o otros eventos en esos escenarios. Quiero recordar además que esta candidatura una de las cosas que pretende es que sea sostenible y eso quiere decir que cualquier clase de inversión no tiene que ver solo con el Mundial sino con el futuro de esa instalación pensando en albergar otra clase de eventos. Con estas decisiones se trataría de evitar lo que sucedió con otros estadios que se construyeron y luego quedaron abandonados y no se les sacó la rentabilidad que se pretendía”.