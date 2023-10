Lamine Yamal fue el protagonista del día en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Las alarmas se dispararon a media mañana cuando se supo que el jugador no se concentraría a las 13.00 h. con el resto de compañeros ya que estaba pasando pruebas médicas en Barcelona.

El FC Barcelona emitió un parte médico comunicado una lesión en el muslo izquierdo que lo convertía en baja. Pese a ello, la Federación Española ejerció su derecho de evaluar al futbolista, quien tuvo que viajar a media tarde hacia Madrid.

El jugador, cojeando visiblemente, cogió el puente aéreo y llegó a la Ciudad del Fútbol cuando sus compañeros se estaban entrenando.

Lamine Yamal fue examinado por los médicos de la selección y se acordó tomar una decisión definitiva este martes. Luis de la Fuente, el seleccionador, quiere hablar con él tras la cena y mañana es probable que pase una prueba definitiva.

Apurar hasta el final

Lamine es esencial para De la Fuente y quiere apurar por si, como mínimo, se puede recuperar para el partido del domingo ante Noruega en Oslo. El jueves, en Sevilla ante Escocia, parece difícil que esté en condiciones.

Este proceder de la selección no es excepcional con Lamine Yamal. En la UEFA Nations League pasó lo mismo con Dani Olmo. Estaba lesionado, se perdió la semifinal frente a Italia, y se apuraron las opciones para poder jugar la final frente a Croacia, donde tuvo protagonismo en la prórroga.

En caso de que Lamine Yamal cause baja, De la Fuente no tiene previsto llamar a otro jugador. Se quedaría con 24 futbolistas ya que Bryan Zaragoza fue convocado en previsión de que el azulgrana no estuviera recuperado.