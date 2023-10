El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) marcó a ritmo de récord de vuelta rápida el mejor tiempo de la primera jornada de clasificación para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en el circuito de Mandalika.

Espargaró superó a su propio compañero de equipo Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) al parar el cronómetro en 1:30.474, con el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) tercero, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) en la quinta posición y el líder del mundial, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), fuera de la segunda clasificación directa, decimosexto.

Cuando todo el mundo pensaba que sería el italiano Marco Bezzecchi quien sería declarado "no apto" para la carrera de Indonesia al sufrir una nueva caída durante la sesión matinal cinco días después de ser operado de su clavícula derecha, la baja la protagonizó el español Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP22).

El pequeño de los hermanos Márquez reconoció tener todavía muchas molestias en las costillas que se rompió en la India y la Comisión Médica lo dejó en el "dique seco", a la espera de una mejoría para la semana que viene en Australia.

En cambio, a Marco Bezzecchi no le afectó el largo viaje desde Italia, el cambio horario, ni la caída que sufrió por la mañana, después de someterse hace cinco días a una operación de fractura de la clavícula derecha, para ser quinto y salir, en la sesión vespertina, a defender el quinto puesto conseguido por la mañana.

Ya en pista, no tardaron en llegar los primeros percances, protagonizado por el español Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), quien se fue por los suelos en la curva once y se llevó por delante al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que en esa misma curva se había salido de la pista y no pudo esquivar a su rival.

En esa misma zona, instantes más tarde, se fue también por los suelos el australiano Jack Miller (KTM RC 16), quien tuvo que evitar así al italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23), al que se encontró rodando lento por dentro de la trazada buena.

Y, por delante, Aleix Espargaró le tomó la delantera a su compañero en Aprilia, Maverick Viñales, copando ambos las dos primeras posiciones, por delante de un "pletórico" Jorge Martín, que por la mañana fue el más rápido en la única tanda libre de la jornada.

Espargaró mejoró en varias ocasiones su mejor tiempo hasta que a doce minutos del final, con 1:31.088 en su casillero, perdió la tracción en su rueda delantera y se fue al suelo en la curva diez.

Por detrás de él, su propio compañero de equipo Maverick Viñales, fue el primero en romper la barrera del 1:31, al rodar en 1:30.853, pero tras él protagonizó la heroicidad del día Marco Bezzecchi.

Bezzecchi se puso líder con 1:30.644 y entró en su taller en la siguiente vuelta, literalmente agotado por el esfuerzo realizado tras llegar la misma mañana de este viernes desde Italia y con más de veinte horas de avión y aeropuertos, pasar la revisión médica y caerse a 150 km/h.

Otro italiano, Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23), fue protagonista, pero negativo, al caer también en la curva once, cuando estaba en la penúltima posición de la tabla de tiempo, sólo por delante de un muy "tocado" Alex Rins (Honda RC 213 V).

Como Bastianini, también se fue al suelo, pero en la curva uno, el australiano Jack Miller, con lo que todos los pilotos que pasaban en ese instante por ese mismo punto veían anulado su registro al haber bandera amarilla en la zona.

Ya superado ese punto, Aleix Espargaró fue en parciales de vuelta rápida y acabó situándose líder al rodar en 1:30.474, lo que le daba la primera posición y un nuevo récord de la pista, con 170 milésimas de segundo de ventaja sobre Marco Bezzecchi.

Y con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, "Pecco" Bagnaia y Joan Mir tras su rebufo, intentaban mejorar sus registros, pero al italiano le hizo un extraño su moto en la curva quince y tuvo que cortar, mientras que el español se iba por los suelos al no poder reaccionar ante el error de su rival.

Así, Aleix Espargaró se hizo con la primera posición, por delante de su compañero Maverick Viñales y con un "espléndido" Marco Bezzecchi tercero.

Brad Binder acabó en la cuarta posición, seguido por Jorge Martín, y con Marc Márquez (Honda RC 213 V), Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), Jack Miller y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) metidos en la segunda clasificación directa.

Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), Pecco Bagnaia o Joan Mir, entre otros, tendrán que pasar por la primera clasificación.