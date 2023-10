Joan Laporta ha comparecido esta mañana ante los micrófonos de Catalunya Ràdio al día siguiente de ser imputado por cohecho por el juez del caso Negreira y a unos días de la Asamblea de Compromisarios del sábado. El presidente barcelonista ha restado importancia a la decisión del Joaquín Aguirre -"creo que no tiene recorrido"-, se mostró contrariado con su posicionamiento -"es bastante extraño que un juez instructor se dedique a calificar los hechos"- y acusó a lo que llamó como "el Madrid sociológico" de impulsar y tratar de "aprovechar" el escándalo arbitral

"Hay un madridismo sociológico en el centro político de la capital que tiene mucha fuerza y eso en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. Y este Madrid sociológico sufrió mucho cuando lo ganábamos todo en mi primera etapa como presidente y ahora tiene miedo de que se vuelva a repetir. Y resulta que ahora hay el mismo presidente del mejor Barça de la historia. ¿Que no me lo perdonan? Me importa un comino. Me interesa el Barça y que vuelva a tener una etapa esplendorosa. Cuanto más lucho por defender al Barça, más lo quiero. Los retos importantes nos van. Y competir contra este Madrid sociológico lo es. Ya estamos acostumbrados a luchar contra esto", ha señalado.

Y ha proseguido en esta línea: "Hay un madridismo sociológico que está en determinados medios de comunicación, entre algunos políticos, entre aquellos que han tenido poder en el deporte... Eran o son del Madrid. Lo tenemos que aceptar y como culé hay que competir contra esto. Porque les hace pánico volver a tener un Barça dominante como el de mi primera etapa y que encima fue muy querido. Este Madrid sociológico ha aprovechado el caso Negreira, incluso ha comparecido, y trata de ensuciar el nombre del Barça y nuestra historia, y esto no lo podemos permitir. Si encima pueden malmeter contra uno de los hechos diferenciales de Catalunya que es el Barça, ya les va bien".

Imagen de tranquilidad

Sobre la parte jurídico, Laporta buscó dar una imagen de tranquilidad. "Conociendo el histórico del juez, sí me esperaba el auto. No hay fundamento", señaló. El juez Joaquín Aguirre había decidido este miércoles imputar al actual presidente del FC Barcelona por el caso Negreira en el que se investiga el pago 7,3 millones de euros por parte de la entidad azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y a su hijo durante 18 años. El togado le atribuye los mismos delitos que a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu y a dos exdirectivos del club. Es decir, un delito continuado de cohecho y, alternativamente corrupción deportiva, otro de administración desleal y falsedad en documento mercantil.

"Todos los barcelonistas podemos estar tranquilos. Este caso se va a archivar, como mucho de los casos de este juez. Estamos en una fase en que se ventilan dos hipótesis: una, que en el Barça estuvimos pagando unos pagos por unos informes. Viene quizá de Nuñez, de Gaspart, seguro. Era una práctica que se hizo habitual, porque pensamos que podían ser importantes en la marcha deportiva del club. En mi epoca se pagaban por via de transferencia bancaria y encima eran unos pagos que fueron auditados. Acreditamos unos servicios de 629 informes, que correspondían solo a 3 años. Imagínese en 18 años, aún muchos más. La otra hipótesis que se ventila es la del juez, que dice que estos pagos eran para comprar árbitros y arreglar partidos y que el Barça sacó un provecho… Esto no lo podrán probar nunca porque no es cierto. Por tanto, he de confiar que acabará en una absolución. Por eso, desde un punto de vista técnico estamos tranquilos", ha indicado.

Semifinal del Mundial

Laporta volvió a aludir a ese nuevo término que ha acuñado en esta entrevista del "madridismo sociológico" y que promete que hará fortuna en el diccionario barcelonista al hablar del Camp Nou como sede del Mundial. "Hemos pedido ser sede. Seguramente será sede de una semifinal. ¿La final? El centro de poder de la capital es muy madridista", ha soltado.

Laporta ha indicado que la relación con Florentino Pérez es "normal, hay respeto institucional". ¿Vendrá a Barcelona para el inminente clásico? Ya veremos. Tiene derecho a a hacer lo que quiera. Me gustaria que viniera. El Barça-Madrid es el mejor espectáculo del mundo y que ambos clubs estén representandos por sus máximos dirigentes da fuerza al partido".

No pareció muy inclinado a prestarse a una foto conjunta con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, tal y como solicitó de forma explícita el primero.