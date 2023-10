El español David Muñoz (KTM), dominó de principio a fin la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Moto3, que se disputa este fin de semana en el circuito de Phillip Island. Muñoz, que fue el más rápido en la sesión matinal, repitió actuación en la vespertina, si bien entonces aventajó en apenas 73 milésimas de segundo al italiano Stefano Nepa (KTM) y en dos décimas y media al brasileño Diogo Moreira (KTM), vencedor de la anterior carrera, disputada en Indonesia. El líder del mundial, el español Jaume Masiá (Honda), con problemas técnicos en su moto que le hicieron regresar hasta su taller en un remolque de la organización de la carrera, consiguió acabar sexto la jornada.

Desde los primeros instantes de la segunda sesión Jaume Masiá y su compañero Adrián Fernández, sustituto del defenestrado Tatsuki Suzuki, intentaron realizar una coordinada labor de equipo, rodando juntos durante algunas vueltas para aprovechar al máximo las trazadas del imponente circuito australiano.

Pero fueron el español Vicente Pérez (KTM), sustituto de la lesionada Ana Carrasco, que se fracturó tibia y peroné en el trazado indonesio de Mandalika, y el italiano Stefano Nepa (KTM), los primeros en bajar su registro matinal para ascender hasta la segunda y cuarta posición, como también el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que se metió undécimo. Pero lo cierto es que la sesión no había hecho más que comenzar y el trepidante ritmo impuesto ya desde los primeros minutos hizo presagiar que aún se iban a bajar mucho más los registros, aunque Jaume Masiá tuvo problemas técnicos que le obligaron a salirse de la pista y llevar la moto en un remolque de vuelta a su taller, perdiendo un tiempo precioso en ello.

El entrenamiento se había visto seriamente comprometido para el líder del mundial, mientras en cabeza de la tabla de tiempos se mantuvo su compatriota David Muñoz (KTM), que arañó unas milésimas a su registro de la mañana para rodar en 1:37.599.

La estrategia de los pilotos de Leopard, Masiá y Fernández, no funcionó, siendo de los pocos que no rebajaron su tiempo, como tampoco Iván Ortolá (KTM), que rodó por los suelos en la curva seis, si bien pudo continuar para llegar hasta su taller, reparar, y en su regreso a pista obtener el séptimo tiempo final. Quien no dudó en aprovechar su oportunidad fue el australiano Joel Kelso (CFMoto), que por su condición de local, pues vive muy cerca de la zona del circuito, ejerció de anfitrión y se encaramó a la primera plaza con un tiempo de 1:37.581, aventajando en apenas 18 milésimas de segundo a Muñoz. El líder del mundial pudo regresar a pista, tras solventar los problemas técnicos, con poco más de cinco minutos de entrenamiento y siendo uno de los pocos, junto a su compañero Adrián Fernández, que no habían rebajado su cronómetro matinal. Esa situación cambió en cuanto Jaume Masiá hizo su primera vuelta rápida, en la que rodó en 1:37.368 para ascender hasta la sexta posición, si bien el intenso tráfico en pista le impidió mejorar, aunque como mal menor conservó este puesto, entre el turco Deniz Öncü (KTM) y el español Iván Ortolá (KTM).

Justo tras Ortolá, acabó el local Joel Kelso (Husqvarna), que superó por escasas milésimas de segundo tanto al británico Joshua Whatley (Honda) como al español Daniel Holgado (KTM) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna). Como ellos, también mejoraron para garantizarse provisionalmente el pase a la segunda clasificación directa el español David Salvador (KTM), el colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas) y el japonés Kaito Toba (Honda).

No lograron ese objetivo los españoles Vicente Pérez (KTM), José Antonio Rueda (KTM) y Adrián Fernández, uno de los pocos pilotos que no mejoró su registro de la mañana, y el japonés Taiyo Furusato (Honda). Otro español, Xavier Artigas (CFMoto), que acabó muy atrás, vigésimo sexto, además vio como se le impuso una dura sanción por rodar lento en la trayectoria de otros pilotos en el tramo final de los primeros libres, lo que le acarreará salir último en la formación de salida de la carrera australiana y una doble vuelta larga, por ser reincidente.