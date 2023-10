El Atlético, que ya es tercero por encima de Barcelona, es el equipo más goleador de la presente Liga, con 25 goles, Morata es el segundo goleador de la competición, el equipo ha ganado los últimos 15 partidos en el Metropolitano, encadena seis victorias seguidas con 15 goles y 4 en contra y suma ya nueve partidos sin conocer la derrota.

Los de Simeone han alcanzado una madurez, especialmente en su campo, que le hace encarar los partidos con paciencia consciente de que en cualquier momento sus zarpazos se transformarán en goles. El argentino ha aterciopelado su propuesta con futbolistas más asociativos en la medular, el equipo lo celebra y la afición lo festeja. Y hasta los resultados ratifican que este solvente Atlético es un serio candidato a pelear por el título de Liga esta temporada.

Goles de Riquelme y Morata

La baja con el pecho, recorta con la derecha y ejecuta con la izquierda.



Cholo había apostado por Riquelme en la izquierda en lugar del lesionado Samuel Lino, dejando en el banquillo a un Javi Galán que sufrió mucho en Glasgow. 'Roro' se lo agradeció en el minuto 25 cuando recogió un centro pasado de Morata al segundo palo, se sacó a su defensor de encima con facilidad y abrió el marcador en una maniobra deliciosa. El canterano es del gusto de Simeone por la calidad y el descaro que tiene en ataque, lo que hace un jugador ideal para desatascar partidos en casa en los que el rival se encierra atrás. Y este ante el Alavés era perfecto.

La sentencia llegó en el minuto 45 de la primera parte, con una caída a la espalda de la defensa vitoriana. El capitán de la selección recortó y clavó con la izquierda el remate en la escuadra. Sexto gol en Liga y decimotercero en esta temporada, sumando los de la absoluta. El partido estaba sentenciado y la segunda parte sobraba, con un Alavés sin intensidad ni mordiente.

La segunda parte fue intrascendente. El Alavés se pertrechó detrás para no ser goleado y a los rojiblancos les dio pereza esforzarse en aumentar el marcador. Simeone hizo cambios para tratar de oxigenar el once y dar minutos a los suplentes. El partido no fluía de la misma forma, no había tantas ocasiones y el ritmo se vino abajo. El público esperaba algún chispazo para animar una segunda parte tediosa y metida en agua.

El viernes puede dormir líder

Lo más destacado fue un gol anulado a Griezmann en una jugada que fue una réplica a la que ocurrió en el Pizjuán con el Madrid y terminó en gol de Bellingham cuando Ocampos chocó con Rudiger. En este caso la jugada fue entre Marcos Llorente y Duarte. Se anuló el gol, pero el tumulto que generó sirvió para despertar al Metropolitano que estaba dormido. El gol del Alavés en el descuento ni siquiera puso emoción al final del choque. El Atlético jugará el viernes con Las Palmas y podría acostarse esa noche líder incluso. Este Atleti va en serio.