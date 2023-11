Se cerró hace dos días el plazo para la presentación de candidaturas para organizar el Mundial 2034 de fútbol masculino y, para sorpresa de nadie, Arabia Saudí fue el único país que presentó la llamada “declaración de interés” necesaria para participar en la selección. La dictadura saudí acogerá el Mundial posterior al que se celebrará en España... Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Hasta Gianni Infantino confirmó en su cuenta de Instagram la buena nueva saudí, apelando al “mensaje de unidad e inclusión” que la designación lleva implícita.

Se consuma así, sin excesivo ruido ni margen para la polémica, un nuevo episodio de blanqueamiento del deporte mundial hacia los regímenes dictatoriales. Queda que la dictadura cumplimente los requisitos formales, pero eso es mera burocracia. Arabia Saudí, como antes ocurrió con Catar (Mundial 2022) o con China (JJOO de Pekín 2008), se normaliza como un agente válido para la organización de torneos internacionales. ¿Los Derechos Humanos? ¿A quién le importa eso? A quienes ocupan los grandes despachos del deporte mundial está claro que no.

FIFA se defenderá de las críticas agarrándose a que Arabia Saudí es una federación miembro más y que ha gozado de las mismas oportunidades que el resto. Y callará que si el Mundial 2034 va a acabar ahí es porque los procedimientos que la propia FIFA ha ido creando no han dejado otra posibilidad. Pequeñas decisiones, una tras otra, sin aparente unidad, que han hecho imposible que el desenlace fuera otro.

En el año 2007, la FIFA aplicó un criterio de rotación de ediciones, de manera que un mismo continente no puede albergar dos Mundiales en un margen de ocho años. Esta norma implicaba que los países del Norte y Centro de América no pudieran aspirar a la edición de 2034, dado que EEUU, Canadá y México ejercerán de anfitriones en 2026.

Con esta norma sobre la mesa, Arabia Saudí se vio obligada a cancelar sus aspiraciones para 2030, dado que su vecina Catar había albergado el de 2022. El Mundial de 2030, quedaba solo abierto a países de Europa, Sudamérica, África y Oceanía. Pero Oceanía no cuenta, dado que Australia es miembro de la confederación asiática desde hace tres lustros y el resto de naciones oceánicas carecen de capacidad. Llegó la jugada maestra de la FIFA. Hace un mes, anunció que el Mundial 2030 se disputaría en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Es decir, tres continentes diferentes albergarían esa edición, borrando a los tres de la carrera para 2034. Llama la atención la conformidad de Conmebol con esta decisión, dado que se conforma con tres partidos inaugurales a cambio de no organizar un Mundial hasta 2038, cuando habrán pasado 24 años desde Brasil 2014. Bueno, en puridad no lo podrían organizar hasta 2042, pero con las reglas actuales solo Norte y Centro América y Oceanía podrían acoger la edición de 2038 y ninguna de las dos (excluyendo a EEUU, Canadá y México, anfitrionas en 2026) parecen tener capacidad.

La jugada de la FIFA es con las cartas boca arriba, pues invitó a los países de Asia y Oceanía a presentar sus candidaturas para 2034. Y aunque Oceanía está de facto fuera de la ecuación, en la confederación asiática hay un buen número de países con capacidad para organizar un Mundial, sea de manera individual o en alianza con otros: Japón, Australia, Indonesia, Corea del Sur, China...

El matiz, lo que convierte el guiño a Arabia Saudí en una pasarela dorada, es el plazo dado por la FIFA para la presentación de candidaturas. Sin previo aviso, decidió acompasar los procesos de 2030 y 2034, obligando a quien quisiera acoger el segundo a cumplimentar los requisitos antes del 31 de octubre. Un plazo de días para un Mundial que se celebrará en 11 años. Arabia Saudí, que había adelantado trabajo de cara a 2030 (renunció en junio, ¿sabría algo?), lo tenía todo listo. Australia era otro país con la ambición de optar a 2034 y trató de moverse. Buscó aliarse con Indonesia, que veía el proyecto con buenos ojos, pero renunció un día antes de que su ministro de Asuntos Exteriores se reuniera en Riad con su homónimo saudí, prometiéndole, además, el apoyo de su país a esa candidatura. Parece demasiada casualidad. Todo atado y bien atado.