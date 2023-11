Fernando Alonso relatótras el Gran Premio de Brasil su cuerpo a cuerpo con Checo Pérez y reconoció que por un momento tiró la toalla: “Cuando me adelantó a dos vueltas del final, me dije: pues bueno, cuarto, es lo que hay. Me resigné, porque me fui fuera en la curva 6 cambiando la trazada y cogí muchas virutas de goma. Pensé que no tendría otra oportunidad. Pero Checo se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad para acercarme en la 2 y la 3. Luego al final ni sabía si faltaba una vuelta o dos, y cuando vi la bandera también me pilló un poco por sorpresa, que era ya la última vuelta y pasamos rueda con rueda”, explicó.

Alonso hace 'magia' para volver al podio en Brasil “Fue un poco más tranquilo de lo que se vio desde fuera, porque tenía que ahorrar un poco de gasolina y neumáticos en la última tanda. Iba más o menos controlando. Pensé que Checo iba a estar como diez vueltas detrás y luego iba a abrir hueco, pero cuando faltaban cinco vueltas empecé a tirar y vi que se acercaba más, y entonces ahí no me salían las cuentas. Fue intenso, le dije a Checo que la próxima vez no me someta a tanta presión, que ya tengo una edad”, dijo Alonso con una amplia sonrisa. No era para menos viendo la dinámica de Aston Martin en las últimas carreras del Mundial de Fórmula 1. “Han sido tres semanas duras, dolorosas, especialmente en México. Llegamos a Austin sin estar preparados del todo, el sprint nos puso un poco las cosas patas arriba allí, y luego en México éramos superlentos y tuvimos que abandonar al final. La verdad es que el equipo se merecía una alegría”, celebró. The official photo finish image 📸



Just 0.053s separated Alonso and Perez 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/S6WZjswb48 — Formula 1 (@F1) 5 de noviembre de 2023 "Ha sido un poco inesperado, pero bueno, nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene también. Este podio es para toda la gente de la fábrica. Ha sido bonito ser testigo de su esfuerzo, de tanta gente unida y remando en la misma dirección. Seguiremos luchando hasta la última carrera. Ahora tengo ganas de ir a Las Vegas. No sé si allí y en Abu Dhabi podremos mantener el nivel de podio, pero sí ser más competitivos que en los últimos meses y sobre todo mejor que en México, que fue nuestra carrera más dolorosa". Una batalla limpia Por su parte, Sergio Pérez demostró su fair play y elogió la actuación de Alonso, tras un pulso que siempre fue limpio: “Fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin, al final, el que ganara, lo tenía merecido. Fue una lucha justa y también al límite, pero muchos pilotos jóvenes pueden aprender de nuestra batalla, así es como se hacen las cosas”, reivindicó el mexicano.