El extremo del Athletic es uno de los jugadores más seguidos de la selección. En junio acaba contrato y equipos como Barcelona o Aston Villa le tienen en su agenda. Además, ha liderado con Vinicius la lucha contra el racismo. En esta charla con El Periódico de España, de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA OPINIÓN habla de fútbol, del futuro, de racismo, de tener los pies en el suelo...

Llegas en un gran momento de forma a esta convocatoria.

Me siento muy bien. Esta temporada estoy dando un salto de calidad, estoy creciendo como futbolista. El míster me pide más asistencias, no solo que finalice, y estoy en esa etapa.

¿Cómo llevas haberte convertido en el centro de atención?

Al principio es difícil porque es una presión añadida, pero esa presión, al que es competitivo, le gusta. A mí me gusta porque quiero ayudar al equipo y que la gente hable de mí por ello.

Estáis aquí tú y Sancet, pero han dado el salto también Vivian o Guruzeta. La nueva hornada...

Viene una camada muy buena en el Athletic. Tenemos a Guru, con quien me entiendo a las mil maravillas. Le llamamos Benzema y para mí es indispensable porque me genera muchos espacios. Vivian, si sigue así, va a ser uno de los mejores centrales de la Liga. Y de Oihan, ¿qué quieres que te diga? Es un jugadorazo.

Hablamos del Athletic, pero la Real tiene cinco jugadores en la selección, Osasuna también trae a futbolistas... ¿Está de moda el fútbol en el norte?

El fútbol vasco está dando pasos enormes. Cuando era niño en la selección había mayoría de jugadores del Madrid y del Barça. Ahora hay más de la Real, del Athletic, de Osasuna... Debemos seguir así y, además, el mensaje que manda la selección es muy bueno: da igual del equipo que vengas, si eres bueno y trabajas, puedes llegar.

A tus 21 años has jugado un Mundial, ganado una Nations League y vas camino de tu primera Eurocopa. Va rápido esto, ¿eh?

Rápido es poco. La verdad es que no lo asimilas del todo, no llegas a darte cuenta de todo lo que te pasa. Y la realidad es que estoy viviendo un sueño. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de hacer que mis amigos, padres y gente cercana se sienta orgullosa de lo que estoy haciendo.

¿Te ves en Europa jugando con el Athletic de Bilbao?

Claro. En el vestuario del Athletic se habla de Europa. Tenemos la ambición de jugar la Europa League o la Champions League, no nos ponemos techo. No es fácil porque está el Girona primero, el Real Madrid, el Atlético, el Barça... Son equipos fuertes y tenemos que subir ese escalón.

El próximo 30 de junio acabas contrato. ¿Tienes una decisión ya?

Que Barça, Madrid o la Premier esté pendientes de mí quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo tengo clara la decisión que quiero tomar, pero es algo que llevan mis agentes. Están mis padres, mi hermano... Ya se verá, pero estoy muy tranquilo y quiero seguir así.

Hablas de familia, hermano, agentes... ¿Será una decisión de Nico o será algo consensuado?

Será una decisión de todos, no solo soy yo. También están mi familia, mis amigos, agentes... No es solo lo que diga Nico porque al final la familia para mí es importante y tiene un papel decisivo. Creo que se va a saber más pronto que tarde y creo que eso nos va a dejar tranquilos a todos. No hemos puesto una fecha límite.

Has sido el jugador que más se ha significado, junto a Vinicius, contra el racismo en el fútbol. ¿Estamos avanzando?

Estoy muy agradecido, sobre todo a la Liga y a los clubes, porque están identificando rápido a esta... gente o lo que sea, que no sé ni cómo calificarles. Ahora el fútbol sí está dando un paso adelante en la lucha contra el racismo. Los jugadores de cualquier raza o cultura nos sentimos más protegidos y estamos avanzando en eso. Ojalá siga así.

¿El racismo es un problema del fútbol o es una pandemia social?

Siempre he dicho que ningún niño nace siendo racista, es parte de la educación. El entorno que tiene es clave para ver cómo se va a comportar un niño de mayor. Espero que poco a poco vayamos avanzando en esto. Sé que va a ser muy difícil acabar con ello, pero es una tarea en la que todos debemos involucrarnos para conseguir una sociedad más diversa y tolerante, en la que convivamos sin problema.

La última, ¿España es candidata?

Por supuesto. Hay un grupo increíble, calidad, ritmo... Tenemos todo lo necesario, pero hay que ir paso a paso. Soy optimista, creo que podemos ganar la Eurocopa. Y los rivales lo saben.