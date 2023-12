Montse Tomé compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido entre España y Suecia (La Rosaleda, 19h) de la última jornada de la UEFA Women's Nations League. Entre otros temas, la seleccionadora nacional habló de la polémica con el cambio de Aitana en el último duelo contra Italia.

"Es cierto que ha habido algún comentario en base a esto, pero al final el vestuario es lo importante, el equipo, y todo lo que ocurre dentro es importante que lo protejamos y sea algo nuestro. Nosotros somos súper profesionales y tanto 'staff' como jugadora queremos lo mejor. Nuestra mente tiene que estar en el equipo, somos todas y todos, y todos tenemos que sumar".

"Ayer no entrenó porque el doctor me transmitió que se encontraba indispuesta. Y después del partido del otro día ya di mi explicación de lo que había ocurrido. Me remito a lo mismo, estamos centradas en el partido contra Suecia. Con lo que dijo Athenea, creo que tampoco tuvo el tiempo suficiente para tener toda la información suficiente para poder hablar de ello. Como ya he dicho, son cosas que quedan para nosotras y no haría bien si hablo hoy de esto aquí".

"La relación es buena. Desde que empezamos en septiembre no ha sido un camino fácil. Hemos trabajado con esfuerzo y humildad. Me gusta esta palabra y ejercerla. No nos gusta perder y del otro día hay cosas que ajustar. Las jugadoras se han clasificado para la final four de la Nations League y no hay que manchar lo que han logrado".

"Es cierto que estas cosas no le gusta a nadie que ocurren, y cuando ocurren tratas de adaptarte y tirar hacia adelante. Creo que en los dos casos hemos conseguido hacerlo. En la vida ocurren estas cosas imprevistas y tenemos que centrarnos en la capacidad que tenemos de controlar, disfrutar del entrenamiento, del estadio, que las futbolistas tengan las mejores condiciones y que mañana tengamos un estadio lleno de gente que pueda admirar a estas grandísimas jugadoras, que puedan crecer y competir".

El partido

"Hemos podido ver el estadio, yo nunca había estado aquí. Es un escenario ideal para el partido de mañana. Estar en un estadio así con tanta gente que quiere ver a las campeonas del mundo es un plus más. Esperamos que la afición se divierta".

"Espero que hagamos un fútbol que haga levantar a los espectadores de los asientos, que haga conectar a la afición con las jugadoras. Que la afición nos dé ese plus que pueda alenatar a la jugadora y sobre todo que pueda disfrutar".

"Tenemos que valorar que estamos clasificadas para la Final Four desde antes de acabar el partido contra Italia y faltando la última jornada. Hay cosas que se han hecho bien y otras que ya hemos valorado y que hemos empezado a trabajar para mejorar".

Aleixandri: "La exigencia tiene que ser máxima para todos"

En la misma línea habló la central del Manchester City, que se encuentra en un gran momento de forma.

"Lo más cercano que tenemos es el partido de mañana, estamos muy contentas de jugar aquí en Málaga. En Pontevedra no conseguimos dar esa victoria a la afición, cuando estábamos jugando en casa. Una reflexión, estando en la selección campeona tenemos que tener una exigencia máxima, tanto 'staff', jugadoras, etc., para que no vuelva a suceder".

"La crítica siempre es consecutiva, tenemos cosas que mejorar y eso se vio el otro día. Somos un equipo ganador y esos errores los queremos mejorar, que suma victoria tras victoria y que el trabajo se vea reflejado en los resultados".

"Somos un equipo muy ambicioso, queremos ganar sí o sí. No somos invencibles, si no damos el cien por cien puede pasar. El mensaje es claro: exigencia, querer ganar cada partido y la exigencia que conlleva esto".

Su momento

"He vuelto a la selección, a una selección campeona del Mundo, que esto trae una exigencia máxima. Esto lo veo reflejado en el día a día, aportar mi mejor versión. La confianza de Montse, dar mi mejor versión es la mejor forma de aportar y dar a este equipo".

"Una internacionalidad más con tu selección, la oportunidad de estar en un escaparate mundial, jugar contra uno de los mejores rivales, no hay mejor escenario que poder hacerlo en un partido de alto nivel y delante de la afición".