A sus 17 años, Endrick Felipe Moreira de Sousa puede presumir de ser bicampeón de Brasil. Y, además, lo ha sido teniendo un rol protagonista, al marcar el gol del empate (1-1) en el choque decisivo ante el Cruzeiro.

El que será el próximo verano delantero del Madrid anotó el tanto que garantizó el título liguero del Palmeiras. Endrick ha sido fundamental en el Verdao marcando seis goles en las últimas ocho jornadas del campeonato.

De hecho, comenzó como suplente y tuvo que ganarse el favor de Abel Ferreira, que ha ganado nueve títulos en los últimos tres años. El Palmeiras, que se encontraba a trece puntos del Botafogo hace mes y medio, logró una remontada histórica.

Y Endrick cierra 2023 asentado como delantero titular del Palmeiras, después de anotar 11 goles en 31 jornadas a sus 17 años. El jugador se ha proclamado máximo goleador del Palmeiras y es la primera vez desde 2009 que un joven de menos de 18 años marca al menos diez goles desde que lo hiciera Neymar con el Santos. Es el mejor cierre posible para el año del joven, que ya ha debutado con la canarinha a sus 17 años.

En declaraciones a TV Globo tras la consecución del título, Endrick apuntaba: “Como yo digo, para mí no existe el protagonismo. Mis amigos me decían que sería la estrella del campeonato y que tendría que ganar los premios individuales, pero para mí eso no es importante porque lo es el equipo; sin ellos no sería nada. Sólo estoy agradecido por estar en esta plantilla de futbolistas”.

Se espera que el delantero viaje la semana que viene a España, donde visitará el Santiago Bernabéu y la Ciudad del Fútbol Florentino Pérez, en la que se ejercitará como jugador madridista a partir del próximo verano.