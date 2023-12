El Barcelona femenino podría tener relevo en el banquillo a final de temporada. Jonatan Giráldez ha comunicado a la directiva azulgrana su intención de no renovar el contrato que le vincula a la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de este año en su decisión de buscar nuevos retos profesionales.

La información, avanzada por Relevo, fue confirmada por este El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Jonatan Giráldez no ha querido pronunciarse por el momento.

El técnico de Vigo llegó al banquillo azulgrana hace dos temporadas tras la marcha de Lluís Cortés y, con él al mando, las azulgranas consiguieron levantar su segunda Champions. Tras la marcha de Markel Zubizarreta hace pocos meses, y pese a la llegada de Marc Vivés en su lugar como director deportivo del club —a quien conoce bien de su época en la Federació Catalana de Futbol—, Giráldez ha manifestado su decisión de no renovar. Según ha podido saber El Periódico de Catalunya, la decisión fue comunicada a la junta directiva y a su cuerpo técnico hace ya unos días.

Culminará tres temporadas como entrenador azulgrana

Jonatan Giráldez, que acaba de ser nominado como mejor entrenador de la temporada pasada por los premios The Best de la UEFA y que ha dirigido al equipo que fue nombrado como el mejor del mundo de la temporada pasada en la gala del Balón de Oro, pondrá así punto y final a su etapa como entrenador azulgrana una vez termine la presente temporada. El vigués tomó las riendas del Barça hace dos campañas y, desde entonces, ha conquistado la Liga F dos años consecutivos y consiguió ganar la Liga de Campeones la pasada temporada en Eindhoven, tras reponerse de la derrota en su primera final de la Champions como entrenador culé en Turín. También sumó la Copa de la Reina y la Supercopa de España en 2021 en su primer año como primer entrenador, donde acumuló 30 victorias. Ese mismo año firmó su renovación hasta el verano de 2024.

Además, el técnico ha sido uno de artífices del cambio de juego del equipo, más directo y resolutivo en algunas fases del juego aunque con dificultades en la finalización, y ha apostado mucho por el talento de La Masia para complementar una plantilla con bajas importantes. Giráldez se ha consagrado como un técnico sólido en su primera experiencia como primer entrenador. Su especial atención al juego y la táctica le destacó y promocionó hasta llegar al cuerpo técnico del equipo azulgrana hace ya casi un lustro, cuando formó parte del 'staff' de Lluís Cortés durante dos años y medio como analista. Con la marcha del técnico de Balaguer, , Markel Zubizarreta le llamó para hacerse con el puesto de primer entrenador de una plantilla que acababa de conseguir el triplete. Y consiguió reeditar los éxitos dotando al equipo de un sello propio que lo ha afianzado como referencia mundial.

Futuro en el aire

No le faltan pretendientes al técnico español, especialmente por parte de clubes de Estados Unidos. Ahora mismo tiene sobre la mesa propuestas superiores a la que tendría por parte del Barcelona. Las negociaciones económicas con el club azulgrana no han llegado hasta el momento a buen puerto. El femenino no es ajeno a la situación económica del club, aunque el hecho de que sea la única sección autosuficiente hará que le afecten los recortes de manera diferente: no habrá que reducir gastos, pero tampoco los podrán aumentar.

La situación del Barcelona no es sencilla, y desde los despachos aprietan para reducir al máximo la masa salarial de un equipo que este año tiene a muchas de sus jugadoras estrella por renovar, como es el caso de la ahora lesionada Mapi León, ya muy encaminada, o Alexia Putellas, que no se termina de concretar. Además, también faltan por definir su futuro Mariona Caldentey, Marta Torrejón, Sandra Paños, Asisat Oshoala, Gemma Font y Lucy Bronze.

Aún es temprano para hablar de candidatos al banquillo culé. Queda media temporada por delante y desde el club se focalizan en los retos de este curso, como mantener la corona europea que se adjudicó en Eindhoven la campaña pasada.