UAX Rafa Nadal School of Sport, la escuela de deporte de la Universidad Alfonso X el Sabio, organizó este jueves su primer 'Sports & Health Job Day' en el que seis deportistas de élite expusieron las salidas profesionales que les ofrece la industria una vez que se retiran de la práctica deportiva y subrayaron la necesidad de formarse para ello.

Según explicó la UAX Rafa Nadal School of Sports, "tras ser testigos de éxitos deportivos que paralizaron a todo el país, como el titulo conseguido por la selección española en el Mundial de Fútbol de 2010, o de relevantes eventos internacionales, como la Europa League o los Juegos Paralímpicos, pocos se preguntan qué sucede con el futuro de los deportistas de élite cuando se retiran. Algo similar a las inquietudes que se generan en los universitarios y estudiantes cuando sus carreras encaran la recta final".

Para resolver todas esas dudas, acercarles al mercado laboral y alinear su formación con las necesidades que demanda el mercado, organizó esta jornada.

Los alumnos de las titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), de Nutrición y de Fisioterapia de UAX asistieron a esta jornada orientada a la empleabilidad y la formación, donde gracias a la experiencia de los directores de la escuela de posgrado de UAX Rafa Nadal School of Sport, al testimonio de grandes figuras del deporte como el campeón del Mundo David Villa, el exfutbolista Mario Suárez, el tenista Pato Clavet, las exdeportistas olímpicas Sara Álvarez y Lola Fernández-Ochoa, la atleta paralímpica Adi Iglesias; y la interacción con empresas líderes de la industria deportiva, la nutrición y la fisioterapia pudieron disipar algunas de sus dudas acerca de las salidas profesionales y la especialización con la oferta de posgrados de la escuela universitaria de UAX Rafa Nadal School of Sport.

La escuela de deporte de la Universidad Alfonso X el Sabio en alianza con la Rafa Nadal Academy y el equipo de Rafa Nadal, "se sitúa así como referente en la formación de profesionales del deporte y la salud, con titulaciones como el Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva, el Máster en Rendimiento Deportivo, el Máster Online en Nutrición Deportiva y el experto en Psicología del Rendimiento Deportivo, además del MBA in Sports Management y el Máster en Comunicación Deportiva y Plataformas, con una propuesta formativa única y diferencial, que impulsa un modelo experiencial y alineado con las necesidades de la industria deportiva para generar talento especializado en salud, deporte y negocios".

En este sentido, Raúl Notario, director de Deportes de la Universidad Alfonso X el Sabio y director de Operaciones UAX Rafa Nadal School of Sport, afirmó que “con la celebración del 'Sports & Health Job Day' volvemos a poner de manifiesto la importancia de este tipo de citas para los alumnos y para su futuro profesional. Es una forma muy productiva y práctica de ayudar a los alumnos a entender qué buscan las empresas de la industria deportiva y, además, les sirve para hacer contactos reales con el tejido de este sector y acceder a ofertas laborales en todas las empresas participantes, algo único y de gran valor para ellos y para nosotros. Nuestra metodología se basa, entre otras cosas, en una colaboración continuada y conjunta con las empresas que sin duda se ha puesto de manifiesto durante esta jornada”.

Entre las empresas participantes destacan en el ámbito de la nutrición como NDL, la marca de suplementación deportiva de Cantabria Labs, Indya Nutrition, Quirónsalud y Abbot; del campo deportivo como Go Fit, Be One, Funziona Fit, Metropolitan; de la fisioterapia como Urbanfisio, Obelión, El Hospital de los Madroños, Clínicas Rozalén o Quirónsalud y de alcance global como la Rafa Nadal Academy, Impulsyn, LinkedIn, La Nave Madrid y Campamentos en USA, que compartieron con los estudiantes conocimiento y experiencias sobre las oportunidades profesionales que ofrecen las titulaciones deportivas. "Un ejemplo más de la estrecha colaboración que mantiene la Universidad Alfonso X el Sabio con el mundo empresarial, en pro de la excelencia académica y del futuro laboral de sus estudiantes".

Junto a estas empresas, los estudiantes recibieron los consejos de grandes profesionales del deporte como Israel González, jefe de fisioterapia de la Real Federación Española de Natación (RFEN) y director del Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva; Gemma Bes, directora de Nutrición en Rafa Nadal Academy y directora de Máster de Nutrición Deportiva y Entrenamiento o Ana Merayo, ex-responsable de Psicología y Tutoría del FC Barcelona y responsable del Área de Psicología del deporte de la Unidad de Medicina del Consejo Catalán del Deporte y directora del Experto Universitario en Psicología del Deporte de Alto Rendimiento.

Futuro laboral

La jornada contó con una mesa redonda en la que participaron el campeón del mundo David Villa y el exfutbolista Mario Suárez, el mítico tenista Pato Clavet, la atleta paralímpica Adi Iglesias, la actual directora Deportiva de la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (Rfejyda) Sara Álvarez y la esquiadora Lola Fernández-Ochoa. Todos ellos compartieron su experiencia de cómo es el día después de un deportista de élite, donde la formación de cara a afrontar el futuro y las salidas profesionales resulta clave.

Respecto a la formación especializada que ofrece UAX Rafa Nadal School of Sport, el campeón del mundo David Villa valoró que “es muy importante ir formándote a la vez que estás desarrollando tu carrera deportiva para que el día de mañana puedas tener esa formación y seguir con tu vida en otra profesión. Ya bien unida al deporte fuera de las pistas, o en mi caso de los campos de fútbol, o en otro ámbito laboral”.

En cuanto al día después, afirmó que en su caso “fue una transición sencilla por todo el trabajo de formación y las decisiones deportivas que tomé junto a la gente que me rodea en los últimos años de mi carrera profesional”. Algo que reiteró el exfutbolista Mario Suárez al confesar que se ha estado formando "de manera paralela a mi carrera durante los últimos cuatro años”, algo fundamental para su adaptación a su nueva vida.

Para Sara Álvarez, “la preparación para el deporte" en cuanto a esfuerzo, concentración... y "las capacidades personales, como el talento, también es una preparación para la vida, incluida la laboral”. Por su parte, la esquiadora Lola Fernández-Ochoa apuntó que cuando un deportista acaba su carrera es “muy, muy vulnerable” y por eso explicó que "trabajar la salud mental es tan vital como la física”.

En esta línea, el extenista Pato Clavet afirmó que “cuando te retiras estás en una situación de desventaja, porque a veces no cuentas con la formación adecuada”. Por este motivo Adi Iglesias, atleta paralímpica, valoró que “la formación es muy importante también cuando se está en activo como es mi caso”.

Durante el 'Sports & Health Job Day', los estudiantes también pudieron comprobar la importancia de las redes sociales en la búsqueda de empleo junto a Maria Eugenia Renaldi, Head of Academics Iberia de LinkedIn Talent Solutions o el ecosistema de vanguardia que ofrece La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid de la mano de su directora, Azucena Elbaile.

Adicionalmente, los alumnos pudieron conocer otra visión del ámbito del deporte y la salud con el testimonio de la 'influencer' Raquel López, ampliamente conocida por Mamifit en redes sociales y la parte más institucional junto a representantes de los colegios profesionales de Fisioterapia, Nutrición (Codinma) y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Coplef) de Madrid.