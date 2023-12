Si cuando viaja mira dónde está el estadio de la ciudad que visita, usted es, como poco, un groundspotter. Si, además, busca la manera de ir a un partido de los equipos locales y convierte esto en la motivación del destino, usted practica el groundhopping. No es otro término anglosajón vacío —literalmente es “ir saltando de campo en campo”—, es una corriente que cuenta cada vez con más adeptos y que alimenta la consideración del fútbol como gran manifestación humana y cultural. Como cualquier otra forma de turismo, hay desplazamientos de múltiples categorías.

“Si viajas al extranjero, elige una ciudad con más de un club. De esa manera puedes reservar vuelos baratos con antelación sabiendo que al menos uno jugará en casa ese fin de semana. Los anuncios tardíos de los partidos —algo de lo que adolece LaLiga— pueden dificultar tu planificación, pero si se cambia un duelo por motivos de TV tendrás más oportunidades de ver uno”.

¿Cómo le suena el plan que ofrece Danny Last? Él será uno de los tres guías en este reportaje. Se define en su cuenta de Instagram, donde tiene 31.200 seguidores (16.300 en X), como fotógrafo y viajero para el medio Copa 90 y el Brighton, el equipo del que es aficionado y por el que empezó a viajar. “Todas las fotos son mías y están sacadas con el iPhone”, completa su descripción. Detrás del groundhopping figura siempre la voluntad de documentar los viajes para contar la experiencia y que sirva de guía para sus seguidores.

Natxo Torné gestiona la cuenta Groundhopperbarcelona. Se define como Social Media & Fan Culture Producer y sus contenidos se han publicado en Copa 90 o Panenka. “Empecé a practicar el groundhopping sin saber que existía una palabra. En la universidad, un alemán me preguntó mis hobbies. Le dije que me gustaba viajar y me encantaba ir a ver estadios. Me dijo que era groundhopper’”, comenta. Palacios, que creó Busco Estadio, se define como groundhopper del “barro, la lata y el carajillo”. “Lo recalco mucho, sobre todo porque mi equipo es de regional”, explica uno de socios fundadores de la Unión Popular Palencia.

Porque el groundhopping es para todos los públicos y gustos. “Cada uno tiene sus prioridades. Los hay que querrán ir a Anfield o hacer el esfuerzo por ver uno en Londres, presenciar a la Juve, un Barça-Madrid... Hace tiempo que renuncié a estos partidos por la dificultad de encontrar entradas. La experiencia en este tipo de encuentros está más desnaturalizada”, explica Torné.

Cuando se pregunta a los groundhoppers por el presupuesto para estos viajes, las respuestas van en la misma dirección: todo dependerá de lo que tengas en la cabeza. “Dejé de beber alcohol hace cuatro años. Por aquel entonces te habría dado una respuesta muy diferente, porque gran parte del presupuesto del fin de semana se iba en beber cerveza antes y después de los partidos”, bromea Last.

“Las entradas en Inglaterra y España son muy caras, por lo que debes mirar hacia Europa del Este para encontrar ofertas. Si estás preparado para ir a las curvas de Italia, tendrás grandes experiencias a un precio bajo y Alemania tiene entradas económicas que incluyen el viaje. Esto puede reducir costes. Si quieres venir a Inglaterra prueba un fin de semana en la FA Cup”, apunta.

Los álbumes de los tres están repletos. “A mí me sorprendió Montevideo. La gente que me sigue sabe que para mí es especial Marsella, al igual que Newcastle. También me agradó Dublín, que está menospreciado con respecto a la Premier. Igualmente, me llamó la atención el ambiente de los New York Red Bulls”, enumera Torne.

Argentina es un fetiche de los groundhoppers, tal y como confirma Danny Last: “En 2018 cumplí la ambición de mi vida: viajar a Buenos Aires para pasar un mes viendo fútbol: Boca Juniors, Racing Club, Independiente, San Lorenzo... Fue, sin duda, lo mejor que he hecho en cuanto a viajes futbolísticos”.

El viaje que nunca olvidará Palacios es el que hizo a Fiorenzuola d’Arda, municipio italiano de 15.000 habitantes. “Tenía 22 años. Nos fuimos un grupo porque teníamos amistad con gente de allí. Nos recibieron en el ayuntamiento. Había carteles por el pueblo con mensajes como Bienvenuti, palentinos!. No pagamos una cerveza. Los rivales nos insultaron: ¡Palentinos, pezzo di merda! Fue inolvidable, el estadio del Fiorenzuola tenía hasta un velódromo donde se había celebrado campeonatos de ciclismo”, cuenta el groundhopper de barro.