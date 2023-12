Carlos Sainz, piloto de Ferrari, reconoció que ha habido conversaciones para renovar el contrato que expira a finales de 2024 con la escudería italiana, en la que está “contento”, y desveló que su objetivo es “seguir muchos años más” en Maranello y anunciar el acuerdo antes del inicio de la próxima temporada.

“No he acabado de cerrar el capítulo de análisis del año. Me faltan reuniones con ingenieros para hacer balance, pero ellos también necesitan vacaciones. En enero llegarán los encuentros y como lo veremos a mes vista, con más perspectiva, será mejor. Hasta ese momento no diré lo que ha fallado y lo que hay que mejorar. Queremos estar en casa para verlo todo con más perspectiva”, dijo Carlos Sainz, de vacaciones tras una temporada exigente.

“La próxima será una temporada importante y el equipo y yo daremos un paso adelante. Yo no voy a bajar los brazos. Este año ha sido duro. Hemos tenido un coche un poco mejor en la clasificación que en la carrera. Casi todos los domingos, al acabar, tenía una sensación un poco amarga. Eso te hace irte un poco frustrado. El lunes la mentalidad era la de seguir encontrar algo en el simulador, con los ingenieros”, apuntó.

“Se pueden hacer muchos análisis. Red Bull está cómodo con esta reglamentación y sabe lo que tiene que hacer el coche. Hay carreras en las que parece que le podemos batir, pero luego llega y te meten 30 segundos por cada una. No debemos estar mal encaminados porque en clasificación les batimos de vez en cuando. Su ventaja es un coche polivalente que funciona en todos los circuitos. Esa diferencia es la que les hace ganar tantas carreras”, declaró.

Carlos Sainz acaba contrato en 2024 con Ferrari y, aunque las conversaciones para renovar se han iniciado, igual que con su compañero Charles Leclerc, aún no se ha concretado un acuerdo. “La realidad es que ha habido conversaciones. Todos sabéis que mi objetivo es empezar la temporada de 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025 y mi prioridad es renovar y seguir muchos años más. Estoy muy contento en el equipo, creo que ellos también, así que si queremos las dos partes, habrá que ponerse de acuerdo”, dijo el piloto español, durante una conferencia de prensa organizada por Estrella Galicia en Madrid.

“Tenemos tres meses por delante. Yo quiero renovar y cuando lo hago me gusta hacerlo por más de un año. Sabéis de mis intenciones, me siento valorado, querido y renovaré. Si los dos queremos será por el tiempo que los dos queramos”, manifestó.

“Si nos vamos hacia las 24 carreras, la Fórmula Uno se tendrá que adaptar y hacer el calendario y los viajes más liviano. Soy el primero en querer correr todas las carreras pero con unos horarios y un calendario que tenga sentido. Que haya una programación que tenga sentido y ayude a los equipos y al personal humano a ser capaz de aguantar con un nivel saludable”, manifestó.

“El futuro se basará en conservar energía y esa buena actitud en 24 carreras. La clave de la preparación física y mental será el que sepa aguantar los niveles de energía durante todo el circuito”, confesó el piloto de Ferrari, que no es partidario de llenar el calendario de carreras espectáculo como Las Vegas o Miami con la actual intensidad.