El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció este jueves que la FIFA y la UEFA han ejercido un abuso de su posición dominante al bloquear el nacimiento de la Superliga mediante la amenaza de sanciones a los clubes y a los jugadores que participan en ellas. Supone un espaldarazo a la idea -no al proyecto en sí mismo- que lidera el Real Madrid y Florentino Pérez. Las reacciones al fallo no se han hecho esperar. Desde las llamadas a la prudencia de LaLiga, "porque el TJUE no se pronuncia sobre un proyecto específico" al "nuevo tiempo en la Europa de las libertades" proclamado por el máximo mandatario blanco.

La Superliga renace: la Justicia europea sentencia que la UEFA abusó de su posición A través de su canal corporativo, LaLiga defendió que "hoy más que nunca recordamos que la 'Superliga' es un modelo egoísta y elitista". Asimismo, la patronal del fútbol español, presidida por Javier Tebas, asegura que "todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado" y concluye que "el fútbol europeo ya ha hablado, no insistáis". La primera comunicación está acompañada del lema "Gánatelo en el campo", pero escrito en inglés. Tebas: "Hay que evitar las dudas y las tergiversaciones" A través de su cuenta en 'X', Tebas ha emitido sus propios comentarios sobre la sentencia. "Debe haber reglas transparentes, claras y objetivas para la aprobación de competiciones. Debería haber una estructura normativa que requiera condiciones equiparables a todo el sector, pero que no deje al libre criterio de los dirigentes puntuales de FIFA y UEFA, porque ahí estaría una situación de abuso de poder dominante. Ya en 2022, UEFA estableció un procedimiento para autorizar nuevas competiciones a las que puede acudir la Superliga", explicó el presidente de LaLiga. Lo que se está diciendo el anticipo que mos han leído ew debe haber reglas transparentes, claras, objetivas, para la aprobación de competiciones, que no vale con la simple desaprobación, y que debería haber una estructura normativa, objetiva, que requiera condiciones… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 21 de diciembre de 2023 En su análisis, Tebas cita el párrafo penúltimo de la nota de prensa del TJUE "para evitar dudas y tergiversaciones, que ya han empezado por 'portacoces' y 'amiguetes influencers". Se trata del siguiente texto: "Sin embargo, una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al haberse planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico". LaLiga, en un comunicado oficial más extenso, insiste en las ideas planteadas por Tebas. "Como única personada en el procedimiento celebra estas palabras, que coinciden con la posición formal expresada por 23 gobiernos nacionales de la UE -se refiere posicionamiento del Abogado General de la TJUE de diciembre-, que se unieron a la comunidad para defender la pirámide del fútbol frente a movimientos secesionistas como el de la Superliga Europea", explica. Para la asociación de clubes, "la sentencia viene a confirmar lo que siempre hemos dicho: cualquiera puede organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, eso no se puede prohibir, y nadie lo ha puesto en duda. La cuestión judicial son las condiciones de estas competiciones para estar bajo el ecosistema de UEFA y FIFA, es decir, que debe haber una normativa transparente, clara y objetiva para la aprobación de nuevas competiciones". En su posicionamiento, LaLiga cita un informe pericial elaborado por KMPG en el que se recoge que "solo en España un proyecto como la Superliga Europea provocaría la pérdida de un 55% de los ingresos globales de LaLiga y los clubes y pondría en riesgo una industria que genera más de 194.000 empleos y 8.390 millones de euros en impuestos al año, lo que supone un 1,44% del PIB". Florentino: "Es un día grande en la historia del fútbol" El Real Madrid hizo un pronunciamiento institucional a través de su presidente, Florentino Pérez, quien empezó su discurso acogiendo "con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el TJUE, encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades". Para el máximo mandatario blanco, "el fútbol europeo nunca volverá a ser un monopolio, porque vemos reconocido nuestro derecho a impulsar competiciones que modernicen el deporte". Para el mandatario, la decisión judicial supone el "triunfo de la Europa de las libertades frente a las presiones que hemos recibido durante años e impone el derecho y la razón". Asimismo, compara el proceso de la Superliga con el iniciado hace siete décadas para impulsar la Copa de Europa. "Seguiremos defendiendo un proyecto moderno y abierto, basado en el mérito deportivo y que impondrá el 'fair play financiero'. Traerá sostenibilidad económica", insistió. En su declaración, Florentino hizo hincapié en las campañas "que hemos sufrido y que se intesificarán tras poner fin a un monopolio de tantas décadas". Finalmente, el presidente del Real Madrid dijo que el fútbol europeo está "ante un nuevo tiempo de diálogo constructivo, sin amenazas ni actuar contra nadie, para alimentar la pesión de aficionados desde el presente y futuro. Es un día grande en la historia del fútbol y del deporte". Barça: "Se avala el proyecto de Superliga" El FC Barcelona emitió un comunicado en el que se felicita porque la sentencia del TJUE "avala el proyecto de Superliga". "Como una de las entidades impulsoras de la Superliga, el FC Barcelona considera que la sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol, y quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro", defiende el club que preside Joan Laporta. Asimismo, el Barça, que reitera su total respaldo al proyecto de la Superliga "anima a iniciar un debate constructivo entre todos organismos futbolísticos tanto a nivel doméstico como internacional, ahora que ha quedado avalada por la sentencia de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". A22: "Todos los partidos de la Superliga serán gratis" Por su parte, A22 Sports Management, la empresa encargada de patrocinar y ayudar a la creación de la Superliga, se mostró exultante con el fallo del TJUE. "Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es libre. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro", celebró Bernd Reichart, CEO de A22. Asimismo, este profesional alemán, con larga experiencia en los medios de comunicación, quiso mandar dos mensajes. El primero, a los aficionados: "Vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga". El segundo, para los clubes: "Los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados". UEFA: "No es un respaldo a la Superliga" Finalmente, pasadas las 11.00 horas, la UEFA hizo público en un comunicado en el que asegura que "toma nota" de la sentencia, destacando que esta no implica "un respaldo o validación a la llamada Superliga". Una delaración que va en consonancia con lo manifestado por LaLiga y el resto de entidades que están en ese bando. "Más bien subraya un déficit preexistente dentro del marco de autorización previa de la UEFA, un aspecto técnico que ya fue reconocido y abordado en junio de 2022. La UEFA confía en la solidez de sus nuevas reglas y, específicamente, en que cumplen con todas las leyes y regulaciones europeas pertinentes", concluye el organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin.