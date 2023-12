Dos de los cuatro canteranos del Real Madrid acusados de difundir vídeos sexuales de dos jóvenes residentes en Gran Canaria, una de ellas menor, se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, que instruye la causa.

Sí lo han hecho los investigados Raúl A. y Andrés G., aunque solo a preguntas de sus abogados, mientras que Ferrán R. y Juan R. no lo hicieron, aduciendo sus abogados que no lo harían mientras no se entregara el volcado de sus teléfonos móviles en sede judicial, algo para lo que no hay fecha prevista por el momento.

En ese sentido, según el abogado de Raúl A., Juan Gonzalo Ospina, el juez Julio Wood les ha notificado que ha solicitado mayor agilidad a la Guardia Civil para que ese volcado pueda llegar al juzgado a la mayor brevedad.