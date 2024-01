De la Cultural a la Ponferradina. El Dépor creía que lo peor que iba a afrontar este enero de 2024 era un mes plagado de rivales directos, pero está saliendo quizás más magullado del maremoto intersemanal que vive casi por sistema, en la que se ha convertido en la peor temporada de su historia. Ya no fue solo el revolcón de León, sino que al día siguiente, de resaca, se encontró con la negativa de Cris Montes a venir a Riazor, sellada con su renovación con el Eldense. Sin rumbo táctico ni puntos ni extremo para su banda derecha, se lanzó ipso facto a por Luis Chacón, un mediapunta que no encaja exactamente en el que perfil que buscaba, al que podía haber contratado gratis en verano y por el que le piden ahora de salida unos 200.000 euros, su cláusula. La sorpresa saltó el jueves por la tarde con la renovación de Villares.

Solo ha llegado Eric Puerto, de momento el portero suplente, tras la traumática salida de Mackay. Son días duros para el proyecto encabezado por Álvaro García Diéguez como presidente, Massimo Benassi como director general y Fernando Soriano como director de fútbol, quien dio la cara para ser autocrítico, dar pistas del mercado y respaldar a Idiakez. En estos días revueltos, nos sentamos con Hugo Rama, un hijo prodigo retornado, para hablar del Dépor y de él.

Hugo Rama es presente del Deportivo y Borja Valle es pasado que tocará este fin de semana a las puertas de Riazor. Llega con una Ponferradina lanzada, aunque con el berciano es imposible no charlar y acordarse de todo lo ocurrido en la vuelta de aquel play off de ascenso fallido en Mallorca. Dice que "algo se rompió dentro de todos" aquel día y muchos deportivistas no han podido más que darle la razón, mientras muchos sentimientos se les removían por dentro.

En la vorágine del día, se ha colado la despedida de un clásico como Luis García Mosquera, El Chato. Eterno central de una defensa inscrutada en la memoria deportivista de ls 60 y 70 junto a Belló y Cholo. Precisamente, ellos dos y Manolete, el presidente de los veteranos, nos ayudaron a trazar un perfil de un deportivista que hacía defensa a ultranza de su club. Dentro y fuera del terreno de juego, cuando jugaba y cuando se retiró.

En el medio de las turbulencias, el Leyma ha dado la gran alegría de los últimos tiempos al deporte de A Coruña. Sueña con la ACB, pero antes de batallas mayores, se metió en la final de la Copa de la Princesa y peleará por primera vez en su historia por un título nacional. Ya organiza viajes a Madrid para el duelo ante Estudiantes del domingo 28. Ante una cita crucial y un momento histórico entrevistamos a su entrenador, Diego Epifanio, quien animaba a todos los coruñeses a que se subiesen a la ola naranja y se acercasen al Palacio. Es el momento del Leyma.

Con el CRAT líder y el HC Coruña clasificado para la Copa de la Reina, el Liceo busca regenerarse y levantar el vuelo tras fuera de la fase final del torneo del KO que se disputará en el mes de marzo. El sábado espera en el Palacio para el primer partido de la segunda vuelta al Calafell, quien llega en sus filas con un viejo conocido como Sergi Miras. El catalán analiza al Liceo, su etapa en A Coruña, y lo que ha cambiado la OK Liga esta temporada.