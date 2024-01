El gol que nadie esperaba. El gol que nadie vio venir. El gol que se inventó un central disfrazado de delantero. El gol que salvó al Barça de otra mala noche. O el gol que construyó luego un lateral desde la nada. Ya se ha perdido la cuenta de noches así. Pero donde no llegan los delanteros aparecen los defensas para meter al equipo azulgranas en los cuartos de final de la Copa tras derrotar al solidario Unionistas (1-3) remontando el tanto inicial salmantino. Primero, Koundé con un derechazo imponente desde fuera del área; después, Balde con una soberbia jugada individual para terminarlo con un espectacular zurdazo. Y en cuatro fulgurantes minutos, el Barça se libró del sufrimiento que había vivido en una desastrosa primera mitad. Sufrió al inicio, vivió mejor al final. No aprende el Barça. En los primeros 45 minutos demostró ser un mal estudiante. Tiene talento, menos del que se cree y más del que demuestra, pero se toma los partidos con una suficiencia que no se corresponde con lo que es. Ni con lo que cree ser.

A los 53 segundos de partido, Losada desnudó a ese equipo vulnerable, sin identidad ni alma, repitiendo viejos errores. A Xavi casi le da un ataque al corazón al ver cómo el Unionistas, un equipo de Primera RFEF, se plantaba solo en el área de Iñaki Peña, mientras Koundé defendía con la mirada. Losada se quedó solo. Tuvo suerte el Barça. Mucha suerte de que el disparo del delantero del equipo salmantino se marchara silbando justo al poste izquierdo de Iñaki, un meta que también vive asustado porque le llegan por todos lados. Da igual el rival. O el partido. Ni ese inmenso susto, que sacó los peores demonios de Xavi, que no entendía nada, porque se suponía que su Barça se estaba jugando la vida en la Copa. Nadie lo diría. Solo esa energía juvenil de Marc Guiu, el nueve del Barça por delante de Vitor Roque, el brasileño que ha costado 30 millones más 31 en variables, sostenía a un equipo chato. Chato y plano porque su fútbol, espeso y hasta obtuso, no desprendía emoción. El 1-0 del Unionistas llegó tras un catálogo de errores defensivos que helaron el rostro de Laporta en el palco y sacaron de quicio al técnico. Luego, el equipo salmantino se creyó tan poderoso que se fue a rematar un córner dejando su portería desnuda para que Ferran Torres, en el último suspiro de la primera mitad, anotara el 1-1. Un gol que atenuó el desastre, pero no ejerció de despertador para el Barça. Tan mal lo vio Xavi que a la hora de partido ordenó un triple cambio (Lewandowski por Marc Guiu; Pedri por Fermín; Gündogan por João Félix) para agitar a su equipo. Donde no llegaron los delanteros emergieron los defensas para terminar con tanto sufrimiento. Un zapatazo de Koundé desde fuera del área y una excelente jugada de Balde transformaron los nervios en calma.