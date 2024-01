Llega la hora de la verdad en el Open de Australia y Carlos Alcaraz anunció con una exhibición sobre la Rod Laver Arena que está preparado para la última batalla. El número 2 mundial estará mañana en los cuartos de final para enfrentarse a Alexander Zverev. Se presenta con los deberes hechos después de mostrar todo su arsenal para derrotar al serbio Miomir Kecmanovic por 6-4, 6-4 y 6-0.

“Lo hice casi todo perfecto. Los grandes deportistas hacen eso, autoexigirse y hacerlo perfecto. Cada día quiero dar mi 100%”, destacaba Alcaraz, orgulloso y feliz, tras su contundente victoria para clasificarse por primera vez para los cuartos de final del Grand Slam donde peores resultados tenía.

Alcaraz entró a la pista dispuesto a imponer su ley desde el principio. En 38 minutos se llevó el primer set después de hacer el único break (2-1), con una exhibición de efectividad, con 18 golpes ganadores, 80% de puntos con el primer saque (solo cedió 6 de 20) y cerrando el último juego con dos aces por encima de los 200 km/h.

Si Kecmanovic tenía ilusiones de poder ganar a Carlos Alcaraz, estas se esfumaron tras ceder la segunda manga y ver como Alcaraz, lanzado, le rompía el servicio tres veces seguidas sin dejarle ganar ni un juego más.

Un partido casi perfecto que el tenista murciano cerró en una hora y 49 minutos con 43 golpes ganadores (solo 19 errores), un 83% de puntos con el primer saque, cinco aces y ninguna doble falta. “Lo he llevado al límite, forzando en cada punto. He hecho un gran partido. Cada vez me siento mejor”, destacaba Alcaraz al final de partido en la pista, entrevistado por el exnúmero uno mundial, Jim Courier.

Alcaraz se enfrentará ahora en cuartos a Alexander Zverev. El tenista alemán se ganó el pase a los cuartos de final tras una maratoniana batalla ante el británico Cameron Norrie, al que derrotó en el super tie break por 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (9-3). En los enfrentamientos anteriores Zverev domina por 4-3 después de derrotarle en las ATP Finals del año pasado. En los otros dos partidos de la jornada de cuartos, el polaco Hubert Hurkacz se deshizo del francés Arthur Cazaux por 7-6 (6), 7-6 (3) y 6-4, mientras que el ruso Daniil Medvedev eliminó al portugués Nuno Borges por 6-3, 7-6 (4), 5-7 y 6-1.

Alcaraz está ya entre los últimos candidatos al título en Melbourne y a solo dos partidos de pisar la central Rod Laver Arena para disputar la final el 28 de enero. Pero ahora viene lo más difícil, como el mismo aseguró en pista: “Me siento bien, cada día mejor, pero hay otros jugadores que están a un gran nivel como Sasha (Zverev), Djokovic, Medvedev, Sinner. Será muy duro”.