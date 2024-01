Aryna Sabalenka volvió a inscribir su nombre en el palmarés del Open de Australia, por segundo año consecutivo, al vencer en la final a la china Quinwen Zheng por 6-3 y 6-2. La tenista bielorrusa, número 2 mundial, logró el título sin ceder ni un set en el torneo. Impuso su experiencia ante una tenista que jugaba su primera final de Grand Slam y que llegaba al partido sin enfrentarse a ninguna 'top 50' en el torneo aunque, a sus 21 años, ha mostrado un tenis de nivel para ganarse una plaza en el 'top ten' donde este lunes aparecerá en la sexta plaza.

Sabalenka puso en juego de entrada las razones por las que iba a defender el título ganado el año pasado. La bielorrusa llegaba a la final sin ceder un set de la mano de la potencia de sus saques y su golpe de derecha. El primer punto lo ganó en blanco con los dos primeros 'aces' y en el segundo hizo el 'break' desbordando a Zheng con el resto. Presión para mostrar quien mandaba en la pista.

Máxima presión

La bielorrusa tomó una ventaja de 3-0 que ya no dejó escapar a pesar de que la tenista china también demostraba las razones de su presencia en la Rod Laver Arena, con su saque (líder del torneo con 48 'aces' por 24 Sabalenka) y una valentía en su juego cuando Sabalenka bajaba el pistón de su intensidad y velocidad de bola.

No dejó de apretar el acelerador Sabalenka para evitar cualquier sorpresa. La número 2 mundial volvió a hacer 'break' de entrada en el segundo set, gracias también a tres dobles faltas de Zheng presionada por los palos que venían del otro lado de la red. La tenista china no encontraba manera de cortar la intensidad de su rival. Sabalenka, segura, contundente y agresiva, no dejó escapar la ventaja para certificar la victoria tras 1 hora y 16 minutos. Aunque a la bielorrusa le costó rematarla hasta el quinto 'match ball', después de desperdiciar un 40-0 y ver como Zheng dajó escapar un 'break point'.