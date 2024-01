Xavi Hernández compareció ayer públicamente por primera vez después de anunciar que no seguirá ejerciendo como entrenador del Barcelona a partir del próximo 30 de junio. El técnico blaugrana considera que existe un problema “mental y futbolístico” en el equipo, que hace que el nivel de los futbolistas disminuya. Por ello, reclama un “mensaje de unidad” para los cuatro meses que restan de temporada. “Tomo esta decisión para que haya una reacción positiva, que los jugadores deben dar un paso adelante y que haya más ilusión; lo pienso como culé”.

Tuvo palabras de agradecimiento “de corazón” para el presidente Laporta y considera que “desde dentro se conoce el relato, pero no se ha valorado suficiente nuestro trabajo y esto ha generado un desgaste”. En esta misma línea, apuntó que “te hacen ver a diario que no vales, me lo dijeron Pep [Guardiola], Ernesto [Valverde], con Luis Enrique lo viví como jugador... Tenemos un problema con la exigencia de este cargo, parece que te juegues la vida en cada momento, no pasa en ningún otro club”.

Se acabó reafirmando en que es un trabajo “cruel” porque “haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente, es la sensación que tengo, que no me van a comprar nada. Ni ganar una Liga a 14 puntos del Madrid, ganar una Supercopa en un partido histórico, generar una buena camada de jóvenes futbolistas”.

Sin embargo, también hace autocrítica: “Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias. Se han asentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para el próximo entrenador que venga”.

Xavi Hernández se describió a sí mismo como un hombre de club y no descartó regresar en un futuro, dado que estará para “lo que el club necesite”, aunque ahora entiende que “no me necesitan”. Preguntado sobre qué consejo le daría a su próximo relevo en el banquillo del Camp Nou para que no le acabe pasando lo mismo, Xavi tiró de ironía con la realidad que ha vivido en sus carnes. “Le va a pasar, este es el problema. Mi consejo es que sea él, natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar. Le diría que disfrutara, pero es imposible [risas]. Mi ilusión era entrenar al Barça, ganar y jugar bien a fútbol; se ha conseguido. Orgulloso y con la conciencia muy tranquila de que he hecho lo mejor para el club”.

La situación económica en la que está inmerso el club “no daba para más” y siempre “he sido un hombre de club, adaptándome a las circunstancias, no me he quejado nunca; he priorizado al club y a los futbolistas siempre”. Uno de los legados de Xavi que perdurará es la confianza que ha depositado en los jóvenes canteranos. Algunos de ellos se mantendrán y otros se irán, pero la apuesta por jugadores como Fort, Cubarsí, Fermín, Lamine, Guiu... Y hasta 16 jugadores formados en La Masia han debutado con el primer equipo de la mano del técnico catalán. “He hecho lo que he sentido y lo que pensaba que era lo mejor para el equipo. Hemos dado oportunidades a futbolistas muy jóvenes, que son el presente y el futuro del club; es una de las notas más positivas”.

El Barcelona recibirá esta tarde a Osasuna en partido aplazado por la Supercopa y Xavi no podrá contar con João Félix, lesionado.