“La victoria fue más un alivio que una alegría porque conseguimos quitarnos un peso de encima”. Mario Crecente firmó el pasado sábado el penalti que significó el triunfo 33-32 a favor del Sweepend Culleredo ante el Gáldar Gran Canaria en Tarrío. Fue el segundo triunfo de una complicadísima temporada de estreno en la Primera Nacional. Y llegó apenas 24 horas después de amarrar el primero, ante el Tejina.

No es fácil estrenarse en una categoría. No lo ha sido, desde luego, para el conjunto cullerdense, que encadenó 16 derrotas consecutivas desde que inició el curso. “Tuvimos tres lesiones de ligamento cruzado en la misma temporada, es algo que no se ve nunca”, explica Crecente, que apunta a varios condicionantes negativos. “Hubo partidos en los que nos superaron ampliamente, pero también tuvimos tres o cuatro que nos pudimos haber llevado y pecamos de inexpertos”.

Tampoco ayudó el calendario. El temporal de inicios de noviembre forzó a aplazar el duelo de la octava jornada contra el Tejina, penúltimo. Lo disputaron el pasado viernes y se saldó con una orgullosa victoria, 25-22. Fue el preludio de un fin de semana redondo. El sábado recibieron al Gáldar Gran Canaria, de mitad de tabla, y lograron imponerse en un duelo que se mantuvo igualado desde el inicio hasta el final, y que no se resolvió hasta los últimos segundos. “Sin el chute de moral del triunfo contra Tejina no hubiésemos podido ganarle al Gáldar”, cree el entrenador del equipo, Fernando Vázquez.

Ejemplo para la cantera

“Las sonrisas ahora fluyen por doquier en el entrenamiento”, desvela el técnico. Él ha tenido que trabajar con sus jugadores tanto en el aspecto deportivo como en el psicológico para lidiar con la racha negativa y la falta de motivación. En las últimas semanas, el semblante mutó poco a poco. Se conjuraron en el parón navideño para salir con ganas en el mes de enero, con la mirada puesta en el doble compromiso contra Tejina y Gáldar. Los brotes verdes salieron pronto le plantaron cara fuera de casa a un histórico como el Teucro, que sufrió en la segunda mitad pese a imponerse 33-29.

“Somos un club de cantera, con un equipo muy joven”, indica el entrenador. La trayectoria del equipo es un ejemplo para la base, que ha nutrido en buena medida a la plantilla que está debutando en Primera Nacional. Mario Crecente, el máximo goleador con 70 dianas, es uno de los pocos que tiene experiencia previa y no deja de elogiar a sus compañeros de edad juvenil y júnior que completan las convocatorias.

Ante sí tienen, ahora, el siguiente reto: luchar por mantener la categoría. “Desde el club no pedimos obligatoriamente la permanencia, sino que tiene que llegar como consecuencia de la resiliencia, la persistencia y la competitividad del equipo”, recalca Vázquez. Con dos triunfos en el bolsillo, tratarán de plasmar todos esos valores en busca del tercero, el sábado a las 18.30 horas, en su visita al Ribeiro Rodosa Ourense.