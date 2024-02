Topuria se proclama campeón del mundo tras un KO bestial

Lo prometió y lo logró. Tan solo se hizo de rogar un asalto más. Ilia Topuria fulminó a Alexander Volkanovski por KO en el segundo round del combate por el cinturón de peso pluma de la Ultimte Fight Championship (UFC) y se coronó como el nuevo rey de la categoría en el Honda Center de Anaheim (Los Ángeles, California).

Estaba el octógono caliente y el público entregado cuando 'El Matador' conectó un croché con un derechazo que apagó las luces del luchador australiano y se convirtió en el primer español en ganar el cinturón de la mayor liga de las artes marciales mixtas del mundo. Los abucheos con los que los 18.000 espectadores del evento habían recibido al luchador español se conviritieron en vítores a medida que avanzaban los minutos. No le hicieron falta más de ocho para demostrar que la corona debía ser para él.

Topuria hizo gala de su estilo, de cazador, al enganchar al peleador australiano con dos potentísimas manos en un combate que había empezado con paciencia. Volkanovski es un viejo conocido para todos aquellos amantes a la UFC. El australiano es un peleador duro, estratega, capaz de adaptar su actuación al luchador contra el que se mide, pero Ilia fue mejor. Topuria midió a Volkanovski durante el primer asalto, bloqueando bien las piernas que lanzaba el rival y tratando de tomarle la distancia para conectar la combinación que minutos más tarde le auparía a lo más alto de la división.

Al combate, Topuria llegaba tranquilo, vestido de traje, aparentemente calmado y con sus ya míticas gafas de sol puestas. No pasaba desapercibida la rosa en la solapa, un detalle que no es casual. 'El Matador' tira una cada vez que gana. Minutos más tarde subía con aplomo al octógono cantando la canción con la que eligió entrar: Los Lobos, de El Mariachi. "Soy un hombre muy honrado/Que me gusta lo mejor/Las mujeres no me faltan/Ni el dinero, ni el amor", iba tarareando con su habitual chulería.

A pesar de la grandeza de su gesta, pareció saberle a poco. El flamante nuevo campeón no desaprovechó la oportunidad, todavía jadeando de retar a Mc Greggor: "Mc Greggor, si tienes huevos, nos vemos en España", espetó ante las cámaras.