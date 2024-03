“Hay clubes que incumplen medidas en materia de igualdad”

En este 8-M la presidenta de Futpro, sindicato mayoritario del fútbol femenino y una de las caras visibles del Se acabó, manda un mensaje claro: “Estamos todas juntas en esto. Si tocan a una nos tocan a todas, y si una habla hay que defenderla y hay que creerla. Estamos en el mismo barco, el del respeto hacia la mujer y la igualdad”.

Este será el primer 8-M después del Se acabó. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Ha habido cambios, pero tampoco diría que demasiados. Sí se ha producido un cambio de mentalidad en algunas instituciones, que se han dado cuenta de que están a la cola en cuanto a la igualdad. Y ahora están siendo muy colaborativas y constructivas.

¿Es frustrante que haya tenido que pasar el caso Rubiales para que la gente despierte?

Da mucha pena y es lamentable. Hemos necesitado un acto notorio público a nivel mundial. Si esto no hubiera tenido esta trascendencia, creo que no se hubieran dado estos cambios. Es lamentable. Pero ya que ha servido para algo, habrá que aprovecharlo.

Cada semana hay pequeños avances. El último, las sanciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que anunció ayer la ministra Yolanda Díaz contra la federación y clubs de fútbol como Barcelona, Espanyol o Europa por falta de medidas en igualdad de género.

Tuvimos el caso Alhama, con el que nadie nos escuchó. Después el caso de la Federación en el Mundial. Todo el mundo nos escuchó porque se nos dio un altavoz muy potente. Aprovechamos la reunión que tuvimos con la ministra Yolanda Díaz para expresarle nuestra preocupación. No es algo aislado.

Con la Federación hay un limbo al no tener las futbolistas una relación laboral con la institución.

Las futbolistas no son trabajadoras de la federación. Era un comodín para librarse de planes de igualdad, igualdad retributiva y protecciones en materia de acoso sexual. Hablé con la ministra [Yolanda Díaz] y le dije: “Voy a hacer una denuncia y la presentaré ante la Inspección de Trabajo por lo que está ocurriendo con la federación. No está aplicando el protocolo correcto”. En el caso Rubiales, en vez de aplicar el protocolo de acoso sexual, aplicó el de integridad sabiendo que ahí no iba a haber condena. También le dije que en el resto de clubes de fútbol y la Liga F pasaban cosas y era importante ver si se cumplían las obligaciones en materia de igualdad.

Después de esa reunión fue cuando la ministra anunció que iniciaría una investigación.

Tenemos mucho trabajo por hacer y hay que cambiar muchas cosas. El Mundial marca un antes y un después no solo a nivel de selección y federación, sino a nivel de todo el fútbol femenino, porque en Futpro decidimos abarcarlo todo. Quisimos aprovechar la inercia apoyando al Se acabó para reconducirlo hacia los clubs de la Liga F. Menos mal que lo hemos hecho.

La primera sancionada es la Federación Española.

Lo de la entrega de medallas fue un beso sin consentimiento. Clarísimamente tenías que aplicar el protocolo de acoso sexual, pero aplicó el de integridad. Y de ahí sale una resolución que dice que ahí no ha pasado nada. Justo el día en el que salió se produjo la asamblea del “no voy a dimitir” de Rubiales. Decidimos tomar medidas. Nuestros abogados redactaron la denuncia y la presentamos. La resolución dice que parece ser que hay dos protocolos de acoso sexual, que no queda muy claro cuál utilizar, y eso lo que induce a error a las trabajadoras de la institución.

¿Es un toque que atención que se hacía necesario?

Lo que se ha hecho es lo mejor para hacer entender a los clubes que si tú estás en el fútbol femenino, o no, da igual, debes tener un plan de igualdad. E plan de igualdad no es sólo para las futbolistas, es para los trabajadores y trabajadoras de esa institución. Esta investigación ha sido la mejor manera de dar un toque de atención a los clubes. Deben tener un plan de igualdad, requisitos de igualdad retributiva, y protocolos de acoso sexual en caso de necesitarlo.

Al final, más allá de las deportistas, el plan también es para las trabajadoras de las entidades.

Creemos que el mundo del deporte es un mundo paralelo que tiene sus propias leyes y normas. Las leyes de la jungla. Pero no puede ser así. Esto que ha hecho el Ministerio de Trabajo es importantísimo para que los clubs recuerden que tienen que cumplir con una serie de derechos.

¿Qué papel ha tenido la Liga F?

Cero. No protegió a las jugadoras del Alhama y a muchas otras. Hay casos que no se hacen públicos. Ahora el papel de la Liga F es bastante lamentable. La presidenta [Beatriz Álvarez] se recorrió las televisiones para hablar de la federación. A ver qué hace con los clubes en su liga que incumplen las medidas en materia en igualdad.