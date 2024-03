¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El fin de semana en el deporte de A Coruña ofrece alternativas, casi todas en la jornada del sábado y a domicilio. Solo el Zalaeta podrá ser seguido en directo en la ciudad, además del Balonmano Culleredo en la comarca. El choque del HC Coruña es decisivo, no tanto por la clasificación a cuartos (la tiene en el bolsillo), sino por el lugar del cuadro que le puede tocar en un hipotético cruce para el acceso a la primera Final a cuatro de su historia de la Champions. Duelos también de OAR, Amarelle, Maristas y Dominicos.

Hockey patines

El encuentro más trascendental de este fin de semana es el que disputará el HC Coruña ante el Coutras francés (18.00 horas) en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. El equipo de Stanis García pudo haber dejado solventado ese primer lugar en la pasada fecha disputada el 10 de febrero, pero la derrota ante el Manlleu (1-2) en el Palacio dejó todo en cuarentena. El equipo catalán ya jugó su último partido y cuenta con nueve puntos. Lo bueno de aquella derrota es que las coruñesas salvaron, al menos, el golaveraje por el 0-2 de la ida y dependen de sí mismas. Un triunfo ante el Coutras, al que ya ganaron 4-2 en el Palacio de los Deportes de Riazor, les permitirá acabar como líderes y evitar en el cruce al todopoderoso Palau. Si el plan del HC Coruña sale bien, se encontrarán en el cruce de cuartos con el Massamá, un contrincante de entidad, pero no inaccesible, como sí es el Palau.

El HC Coruña no es el único que jugará este fin de semana en el hockey patines de A Coruña. Descansa el Liceo por la disputa de una Copa del Rey para la que no se clasificó y tampoco hay partido del Resa Cambre en la OK Plata Femenina. Quien sí saltará a la pista es el Dominicos, pero no en la Ciudad Vieja. Visita el sábado a las 19.30 horas al Patí Vic después del revitalizador triunfo de la semana pasada ante el Ordes (3-2). Se alejó con ese triunfo ajustado de las dos últimas plazas, pero no lo tendrá nada fácil hoy porque se medirá fuera de casa al segundo que solo ha perdido un partido en todo el campeonato.

Baloncesto

Maristas, tras caer el pasado fin de semana en su pabellón en A Coruña ante el Arxil, viajó a Canarias para medirse esta noche (21.00 horas) al Tenerife La Laguna Clarinos. El conjunto chicharrero está en la zona baja de la tabla tras vencer solo tres de los 20 partidos disputados, pero intentará que a las coruñesas les pese el traspiés de hace unos días ante las pontevedresas. El equipo de Fernando Buendía, sin el concurso de Marta Vulovic, es ahora mismo cuarto en la clasificación, aunque con un partido menos que le haría igualar con Arxil. Segle XXI y Miralvalle son inalcanzables.

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle visita el sábado a las 18.00 horas la pista del Roldán, séptimo clasificado que viene de ganar al Rayo Majadahonda. No le ocurrió lo mismo al conjunto naranja que cayó en casa 2-4 ante el Ourense Ontime. El conjunto de Piru Castro es cuarto por la cola, el último equipo que se salva, pero tiene un colchón de siete puntos con los potenciales descendidos. Piru Castro tendrá la duda hasta última hora de Lau Doce por un problema en el cuádriceps. “Va a ser un partido muy físico. Ellas juegan un 4-0, es decir sin pivote referencial, con mucho control de la pelota. Nosotras debemos cortar esa intención. El juego de nuestro equipo es propositivo, la pelota la queremos para nosotras y ahí puede estar el quid de la cuestión”, apunta el entrenador.

Voleibol

Zalaeta no falló el fin de semana en el inicio de un tramo complicado de calendario al vencer al domicilio a Fedes Ascensores La Laguna (1-3), ahora quinto clasificado en la Superliga Femenina 2. Le espera el sábado en el Barrio de las Flores a las 19.00 horas un contrincante de mayor entidad como es el Extremadura, tercero en la tabla. El conjunto de Jorge Barrero tiene bastante consolidada la segunda plaza, pero este partido se la puede dar casi de manera definitiva en caso de victoria. Tras este Tourmalet, le aguardan dos equipos de la zona baja (RGC Covadonga y Aceites Abril Voleyourense). En la última jornada del campeonato le tocará recibir al líder e invicto cvleganés.com.

Balonmano

El OAR Attica 21, tras superar el escollo del Teucro, sigue con su persecución al Landit Lanzarote. El conjunto del San Francisco jugará el domingo a las 13.00 horas ante el Automanía Luceros, un conjunto de la zona baja de la tabla. Los canarios juegan ante el Calvo Xiria en Carballo. Por su parte, el Sweepend Culleredo se aferra al sueño de la permanencia al recibir el sábado a las 19.30 en Tarrío al Balonmano Ingenio. Tejina y Porriño, en su punto de mira.