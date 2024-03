Jakovics, reafirmación desde el silencio

No es un base puro. No es titular. No va a la selección. Le cuesta sonreír. E incluso huye del protagonismo. Pero la frialdad de Ingus Jakovics enciende los partidos y hace que su historia en el Leyma está plagada de grandes momentos. El MVP de la última jornada en la LEB Oro encadena tres partidos con números que lideran las estadísticas del equipo. Justo después de uno de sus peores momentos: las pérdidas de balón contra el San Pablo Burgos que casi le cuestan el partido a los naranjas. Una muestra de carácter. Desde el silencio, una reafirmación ante sí mismo, el entrenador, sus compañeros, los rivales e incluso para lo que viene por delante como la nueva final que afronta el conjunto coruñés mañana frente a Gipuzkoa (Palacio de los Deportes de Riazor, 20.30 horas).

La del viernes fue una noche histórica. Por la victoria ante Estudiantes (114-88), por aumentar la ventaja en el liderato, por llenar el pabellón con 4.235 espectadores, por hacer soñar con la ACB. Con el premio añadido del MVP para Jakovics, que se fue hasta los 36 de valoración gracias a sus 28 puntos (1 de 3 en tiros de dos, 3 de 7 en triples y un pleno de 17 de 17 en tiros libres), siete asistencias, tres rebotes y seis faltas recibidas en 28 minutos sobre la pista. Saliendo desde el banquillo, el base sigue siendo una pieza vital en el esquema de Diego Epifanio aunque igual que el año pasado, en el que era el croata Goran Filipovic el que salía de inicio, es el danés Sebastian Aris el elegido este curso para el quinteto inicial. Es un simple reparto de roles porque Jakovics, que puede jugar de 1 y de 2, suele estar más minutos a los mandos del equipo.

De menos a más en lo que va de temporada, Jakovics llega en su mejor forma al momento más caliente, cuando quedan once finales hasta final de la liga regular. Destacó contra el Betis (18 de valoración) y frente al Clavijo (25). Contra Estudiantes subió todavía más sus prestaciones (36). Y lo hizo, además, ganando claramente el duelo particular con su compatriota Toms Leimanis, que le ha dejado fuera de las últimas convocatorias de la selección de Letonia, como en las últimas ventanas FIBA de finales de febrero. Leimanis se quedó en 5 de valoración, con un -28 con él sobre la pista por el +21 del director de juego naranja.

Pero sin tiempo a regodearse en la fiesta. Porque mañana llega Gipuzkoa, otra final en O Forno de Riazor. Y no una cualquiera. El verdugo que el año pasado truncó la trayectoria del Leyma en cuartos de final del play off.