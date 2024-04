“El objetivo es llegar a la final del ‘play off”

Martí Serra (Voltregá, 1996) despeja bolas y dudas. Después de una primera parte de la temporada en la que compartió la titularidad con Tiago Rodrigues, el portero catalán se ha afirmado bajo los palos del Liceo y su rendimiento, clave en la recuperación, tuvo como premio la renovación y la llamada de la selección. El duelo en Reus, uno de los cuatro que faltan hasta el final de la liga regular, será otra gran prueba para él.Renovación, reafirmación personal en la portería en la segunda vuelta, viaje con la selección... ¿Le trata bien la vida últimamente?

Muy bien, están saliendo las cosas bien, se han ido encaminando por donde yo esperaba: la renovación de un año, la mejoría del equipo, un año que viene que ilusiona... pero tenemos que pensar primero en las cuatro finales que tenemos en las que vamos a intentar conquistar el segundo puesto. Y también estoy contento con la semana que he pasado con la selección en Montreux, no salieron los resultados, pero contento de que me dieran la oportunidad.

¿Cómo valora el quinto puesto?

Siendo objetivo, creo que son dos directas las que nos dejan fuera. Hicimos buenos partidos contra Francia y Suiza, pero contra Portugal hay dos azules que después, a nivel extraoficial, nos vinieron a pedir medio perdón al considerar que habían sido demasiado exigentes. Solo nos habíamos entrenado dos días, teníamos bajas de última hora, hubo cambios... Hacer una competición de diez con un equipo hecho en dos días es muy difícil. Nos vino bien para hacer grupo y, con suerte, a ver si sigo haciéndolo bien y tengo posibilidad de ir al Mundial.

¿Se notó la diferencia ante selecciones más hechas como Francia, Portugal o Argentina?

Se nota, nos pasa en el Liceo, que cuando hay que reconstruir al equipo las primeras semanas de pretemporada cuesta coger el ritmo, entenderte con los compañeros y cuando te das cuenta, ya estás empezando la liga. Pero con la selección hicimos un buen juego, tuvimos opciones de pasar y demostramos nivel como para ser candidatos al Mundial.

¿Por eso es positivo que el año que viene sigan en el Liceo siete jugadores de la actual plantilla?

Es muy buena noticia que mantengamos un bloque tan grande y creo que los refuerzos que vienen también son muy buenos. A veces se tienen que tocar cosas para intentar mejorarlas y creo que va a ser así. Muy contento por los que se quedan. Pero aún tenemos muchas cosas por las que luchar este año.

¿Cuál es el objetivo?

Llegar a la final del play off. Pero primero estos cuatro partidos, según donde nos dejen en la clasificación veremos por dónde empezamos el play off y si seguimos hasta la última semana de junio.

¿La renovación por un año le dio tranquilidad?

Cuando uno sabe que termina contrato, tiene que pensar en el año siguiente. Saber que ya tengo asegurado un futuro, que el equipo cuenta conmigo, me da confianza porque veo que apuestan por mí y para dejar de pensar en lo que vendrá y centrarme solo en el presente.

El Liceo fichó en verano a Tiago Rodrigues para hacerle competencia en la portería. Al principio de temporada se repartió la titularidad con él y ahora el entrenador se decanta por usted. ¿Cómo se asimila todo esto, llegó a sentirse cuestionado?

Un jugador no es el equipo, sino que el equipo está formado por muchos jugadores. El equipo siempre va por delante. Y si el equipo lo que necesitaba era eso, tener la portería siempre al cien por cien, si Juan era lo que quería, yo afronté la decisión para bien, como competencia para mejorar. Sí que es verdad que al principio parecía que se decantaba más por Tiago, después cambió para mí y ahora parece que sigue así. Pero hay que seguir entrenando porque no sabes si esto puede cambiar. En vez de un castigo, me lo tomé como algo que me iba a ayudar a mejorar.

¿No fue fácil cubrir el vacío que dejaba Carles Grau?

Dejó el listón alto y no fue fácil. Pero también te enseña un poco el camino a seguir y ayuda a pensar que si sigues sus pasos, un día puedes llegar también a ganar una liga.

¿Tuvo dudas de si había sido una buena decisión venir al Liceo?

El primer año hubo partidos que me costaron más que otros. Pero el nivel de exigencia en cada entrenamiento te ayuda a llegar a los partidos y dar el máximo. En general, creo que no fue muy difícil la adaptación, pero sí que es verdad que aquí se respira hockey y se quiere ganar. Y dudas, ninguna. Todo el mundo quiere jugar en el Liceo. Cuando me llamaron me costó poco tomar la decisión y hasta ahora no hay ningún momento en el que me haya arrepentido. Por eso he firmado otro año. Estoy con ganas de seguir aquí y de conseguir algún título, que ya nos toca.

¿La parte más importante para un portero es la mental?

La técnica también es difícil porque moverse con todas las protecciones no es fácil, pero para eso ya entrenamos desde pequeños. Pero sí, la mentalidad es una parte muy importante, sobre todo intentar estar positivo. Si te meten un gol, no ofuscarte y pensar que el siguiente no entra. Los porteros en este deporte ya sabemos que normalmente si no empiezas el partido, ya no vas a salir, salvo que se den situaciones de azules. Tú tienes que estar preparado: si te toca, aprovecharlo, y si no, a animar al equipo y a la siguiente semana a volver a empezar los entrenamientos a tope por si que te toca salir el fin de semana. Y si no, otra vez. La constancia también es importante.

¿Cómo es ir debajo de todas esas protecciones?

Las primeras veces que te pones la equipación es como... ¿Qué estoy haciendo aquí debajo de todo esto? Te agobia un poco, con el casco, guantes, guardas, pesa todo, no sabes cómo moverte... Pero después cuando vas entrenando ya aprendes un poco más y al que le gusta... Pues ya dicen que estamos un poco locos. A todos los niños les gusta “disfrazarse”, pero después cuando se lo ponen... No es para todo el mundo.

¿Cómo fue su caso?

Hasta los ocho años fui jugador... y un poco malo. Nos quedamos sin portero en el equipo y me dejaron probar. Tal y como hay niños que en cuanto se ponen se quieren marchar, a mí me encantó. Convencí a mi madre, a mi padre, no, pero gracias al apoyo de ella me convertí en portero, me fue bien y aquí estamos.

¿Por qué a los padres no les gusta que sus hijos sean porteros?

No sé, es muy chulo. Obviamente no se tiene que exigir a nadie ser portero, pero tampoco prohibirlo porque si al niño realmente le gusta, adelante. Lo que hay es que disfrutar. Y si ves un partido... ¡vaya si nos movemos! Cansa mucho. Pero sí que es verdad que dentro del hockey, son como dos deportes diferentes. Pero ambos están muy chulos.

¿Se sufre más o se aburre más?

Ayudas al equipo de otra forma, eres la parte defensiva. Pero incluso puedes ayudar a la ofensiva, porque puedes dar consejos sobre el portero rival y también porque desde tu posición tienes una visión diferente del juego. Obviamente, no puedo subir a marcar un gol. Pero somos decisivos a bola parada o cuando tu equipo pierde a media pista... Es diferente.

¿Es de los porteros que estudia a los jugadores?

Me gusta porque cuanta más información tengas de los rivales, mayor posibilidad tienes de anticiparte y prever lo que puede pasar.