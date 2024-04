Víctor Puyuelo e Irati Lorza fueron los más rápidos de los diez kilómetros entre Oleiros y A Coruña. Pero ganó la solidaridad en una segunda edición de la carrera Costa Ártabra, organizada por el Comité Antisida de A Coruña (Casco) y la ONG oleirense Box Fit y que contó con la participación de 671 personas. Una jornada deportiva, pero también para reivindicar la inclusión, visibilizar y, además, recaudar fondos para el programa de actividades que llevan a cabo estas dos asociaciones benéficas.

Ganó la solidaridad / Redacción

A las 09.30 horas los participantes de la carrera absoluta partieron de Santa Cruz —había autobuses lanzadera completamente gratuitos incluidos por la organización—. En su camino, pasaron por el puente de A Pasaxe y, ya en A Coruña, por Linares Rivas y la avenida del Puerto, con meta en O Parrote para completar los 10 kilómetros.

El primero en cruzar esa línea de meta fue Víctor Puyuelo, que empleó un tiempo de 32 minutos y 7 segundos. Después lo hizo Álvaro Presedo en 32.24. Estos dos corredores ya sabían lo que era ganar en la ciudad porque se repartieron los triunfos de las dos primeras citas el circuito Coruña Corre, en la Torre de Hércules y en Oza, respectivamente. Tercero fue Nuno Moure (32.31). En categoría femenina, la gran dominadora del año en la ciudad es Irati Lorza, que después de vencer tanto en la Torre de Hérculos como en la Vuelta a Oza, paró el crono en O Parrote en 39 minutos y 27 segundos para imponerse por delante de Nerea Sánchez (39.45) e Inés Papín (40.07).

También hubo un segundo recorrido, de una milla de distancia, ideado para las categorías sub 12, sub 16 y sub 18. En este caso, tanto la salida, realizada a las 11.30 horas, como la meta y el recorrido se desarrollaron por la dársena de la Marina, también con mucha afluencia de corredores que aprovecharon una mañana de calor.