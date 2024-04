Jéssica Bouzas enseña los dientes a Badosa

Jéssica Bouzas, en su tercer partido en tres días, hizo historia a mediodía de ayer sobre la tierra del estadio Manolo Santana dentro del cuadro final del Mutua Madrid Open. Tras su brillante fase previa, la vilagarciana fue capaz de superar a Paula Badosa en primera ronda con un ejercicio de tenis sólido, maduro y de mucha calidad en un escenario de la categoría de un Máster 1.000.

En la victoria en tres sets (2/6, 6/3 y 6/3) ante la que fuera número 2 del mundo tuvo que superar momentos difíciles. El peor de todos se produjo en el primer set cuando el inicio no hacía presagiar ese desenlace en el primer parcial. Jéssica Bouzas llegó a ganar los dos primeros juegos, culminado ese 2-0 con una gran dejada. Un punto que fue de inflexión en el juego de una jugadora catalana que se olvidó de sus problemas físicos para lucir sus mejores golpes.

Hasta seis juegos consecutivos firmó Paula Badosa en un festival de derechas. Por contra, la vilagarciana entró en una fase de errores no forzados y dudas con el servicio que le llevaron a perder confianza en el reto de superar la primera ronda en un torneo de la categoría del madrileño, que reúne a las mejores raquetas del mundo. Un juego en blanco fue la rúbrica al 6/2 que le dio a la catalana el primer set.

La vilagarciana comenzó furibunda con una rotura de servicio en el primer juego que luego repitió para llegar a situarse con un 4-0 en el segundo set. Reaccionó Badosa, primero ganando su servicio y enlazándolo con un break que estableció el 2-4. Lejos de verse amenazada, la arousana le devolvió a su rival la rotura de saque. Curiosamente, ninguna fue capaz ya de ganar su servicio y Bouzas Maneiro cerró el set con un juego en blanco al resto: 6/3.

Para empezar el último y definitivo set, ambas se aferraron a su saque en los primeros juegos. Una exquisita dejada de la vilagarciana sirvió para ganar su tercer saque y establecer el 3-2. El sexto juego fue un antes y un después en el desenlace del partido. Hasta tres desempates hubo que jugar para que la jugadora formada en el Club de Tenis O Rial firmase el 2-4 con el primer break del tercer set.

El carácter de campeona de la catalana dio su último coletazo para recuperar el servicio para el 3-4 y tener la posibilidad de igualar con su saque, pero Jéssica Bouzas no permitiría ni un juego más a su rival. La precisión en los golpes de la arousana fueron minando la resistencia de una Paula Badosa que empezaba a acusar la crisis de juego y resultados en la que lleva varios meses inmersa a consecuencia de las lesiones.

Con 5-3 le tocaba a la tenista gallega poner el broche a una victoria histórica con su servicio y lo hizo a la perfección con un juego en blanco para estallar de alegría estableciendo un nuevo listón en su carrera deportiva. Nunca antes había avanzado a la siguiente ronda en un Máster 1000 y hoy se medirá a la letona Jelena Ostapenko, número 10 del mundo.

Cabe señalar que también hoy iniciará su andadura en el torneo de dobles formando pareja con la andorrana Victoria Jiménez. Otra aventura que será después del duelo del cuadro individual.

“Era un sueño de pequeña hacerlo bien en Madrid”

Jessica Bouzas esta radiante: “Estoy supercontenta de ganar a Paula y de lograr mi primera victoria en un WTA 1.000 y de estar en un cuadro final. Jugar contra Paula y contra cualquiera de este nivel es una batalla. Empecé jugando muy bien, luego ella subió el nivel y quizá no me lo acabé de creer al 100%. En el segundo set tuve esa confianza en mí misma y empecé a sacar mi carácter”. La gallega reconoció que el Mutua Madrid Open en su torneo “favorito”. “Es en casa y se siente el apoyo del público, tenía muchas ganas y era un sueño desde pequeña hacerlo bien. Jugar primera ronda en la Manolo Santana es un sueño cumplido”, admitió. La vilagarciana ya se cree que puede “estar” con las mejores. “Confío más en mí misma y llevo un trabajo por detrás con todo mi equipo para afrontar estas situaciones. Soy primeriza en muchas cosas y tengo que asimilarlo un poco, tener confianza, estar tranquila, que es lo que me está dando mas resultados, y sacar mi tenis”. Sobre Jelena Ostapenko, ganadora de Roland Garros en 2017: “En mi caso no miro a mis rivales porque yo las veo demasiado buenas”.

Rafa Nadal duda sobre su presencia en Roland Garros

Apenas 24 horas antes de volver a jugar en el Mutua Madrid Open, Rafael Nadal hizo saltar las alarmas, si es que en algún momento durante estos últimos meses se hubieran llegado a apagar. El balear, que regresa al torneo capitalino tras su ausencia en 2023, aseguró en una rueda de prensa que su presencia en Roland Garros no está garantizada y que todo dependerá del proceso de puesta a punto que comenzó hace una semana en Barcelona con la vista puesta en llegar en condiciones de competir a París, donde también se celebrará el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos. “No es un proceso hacia arriba en línea recta, yo voy a intentar sin tratar de confundir a nadie. No sé lo que va a pasar en las siguientes semanas, yo voy a estar peleando para intentar jugar París y si se puede, se puede y si no, no se puede. No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir. Me voy a dar las oportunidades por intentar que esto suceda. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante”, explicó el ganador de 22 Grand Slams, que rebajó las expectativas respecto a su participación en Madrid. “Creo que es difícil decir qué es lo idóneo para mí. Sería jugar y competir con poca limitación, aunque pierda mañana, si no tengo limitación estaría contento”, aseguró el campeón balear, que dio por hecho que está ante sus últimos partidos como profesional en el torneo español de mayor rango. “Con mi mentalidad quizá no saldría a jugar mañana, pero hay muchas cosas que se mezclan y me llevan a salir a jugar por motivos emocionales”.

