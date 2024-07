El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, se mostró muy preocupado por la preparación del debut en los Juegos Olímpicos ante Australia el próximo sábado. "No sé a qué se deben los problemas con los entrenamientos. Me gustaría saberlo, pero la realidad del jueves y del viernes es realmente muy preocupante. No tenemos en este momento la posibilidad de entrenar en condiciones justo los dos días antes del primer partido de los Juegos", dijo Scariolo tras la victoria en el último amistoso de preparación en Madrid frente a Puerto Rico. Y añadió: "Espero que haya margen para que se pueda arreglar todo esto, pero en este momento estamos muy preocupados. La Federación no tiene ninguna responsabilidad en esto, ha buscado alguna opción alternativa. Pero es muy complicado", expresó. La expedición se plantea incluso entrenar fuera de Francia y viajar a Bélgica, ya que, Charleroi está a 121 kilómetros."Parece una absurdidad, pero es la realidad en este momento, el mejor escenario", agregó el seleccionador.