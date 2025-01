Espectáculo puro con la escalada de velocidad

En este tipo de competición, los participantes deben ascender una pared de 15 metros y una inclinación de 5º a la mayor velocidad posible. El desarrollo sigue un formato de torneo con eliminación directa. Los escaladores se enfrentan en duelos directos, con la meta de alcanzar el botón situado en la cima de la pared, integrado en un sistema de cronometraje eléctrico que registra con precisión el tiempo de ascenso. El primero que lo consiga avanza a la siguiente ronda.

El hecho de incorporar la velocidad a la competición de escalada le otorga un plus de espectacularidad y explica el creciente número de seguidores, dado lo vistoso que resulta presenciar un duelo a contrarreloj. En otro tipo de competiciones, como pueden ser el boulder o la escalada de dificultad, se da una mayor importancia a la técnica y la estrategia, mientras que en la escalada de velocidad todo se centra en la rapidez, la potencia y la precisión de los movimientos.

Una característica concreta es que las paredes de escalada de velocidad se encuentran equipadas con presas diseñadas específicamente para esta modalidad. Estos agarres están elaborados según la estandarización y regulación establecida por la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC). Las presas están pensadas para permitir a los competidores realizar una escalada más rápida y eficiente, permitiéndoles enfocarse en lograr un ritmo constante y fluido. Hay que recordar que este tipo de escalada presenta unas características diferentes a modalidades más estáticas. Además, las rutas son todas siempre idénticas —incluyen 20 presas de manos y 11 de pies—, ya que están homologadas para garantizar su uniformidad en cualquier parte del mundo.

Madrid inaugura las 4 líneas de velocidad

La escalada de velocidad ha llegado para quedarse. Prueba de ello fue el primer test mundial del formato de 4 líneas, avalado por la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC), que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de octubre de 2024.

En el evento IFSC Madrid 4 Speed se reunieron los mejores escaladores del mundo de velocidad, en unas jornadas que tendrán una importancia capital dentro del devenir de este tipo de disciplina deportiva. En el evento se puso en práctica el formato de 4 líneas de velocidad, que tiene previsto implementarse en los Juegos Mundiales 2025 de Chengdu, por lo que el test oficial sirvió como campo de pruebas de la variante.

Los duelos de cuatro en cuatro, en lugar de los típicos enfrentamientos de dos, aumentaron la intensidad de la emoción y el espectáculo de las jornadas, dejando momentos para el recuerdo, como la inolvidable final, en la que el escalador chino Jianguo Long consiguió hacerse con la victoria por solamente unas milésimas de segundo, logrando un tiempo de 4.98 segundos. El podio se completó con la segunda posición del kazajo Amir Maimuratov (4.984 segundos) y con la tercera posición del indonesio Veddriq Leonardo, que conviene recordar fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

El evento contó con una gran asistencia de espectadores, en una clara muestra del interés creciente que tiene la escalada de velocidad para el público. Los asistentes a las jornadas no pararon de animar en cada duelo, celebrando los ascensos de los distintos deportistas.

Una modalidad en crecimiento

Si nos centramos en España, resulta inevitable comentar los nombres de deportistas como Leslie Romero, que representó al país en las Olimpiadas, Erik Noya o Carla Martínez, por citar algunos ejemplos.

El citado Noya, subcampeón del mundo en Moscú 2021, compitió en el evento, comentado previamente, IFSC Madrid 4 Speed, y según su opinión, “lo que me mantiene motivado es que, para mí, la escalada no es solo una competición, es una forma de vida. Cada día encuentro algo nuevo que aprender o mejorar, y eso me empuja a seguir”, añadiendo que “uno de los aspectos más importantes es gestionar los nervios y mantener el enfoque en lo que realmente importa. No se trata de estar completamente relajado, sino de encontrar ese punto ideal donde la tensión te impulsa, pero no te sobrepasa”.

En el ámbito internacional, deben comentarse nombres como el indonesio Veddriq Leonardo, que fue medalla de oro en París y, actualmente, se encuentra entre los candidatos para ser “Athlete of the Year 2024”. Otros competidores destacados son la polaca Aleksandra Miroslaw, que logró la plata en París, y el estadounidense Samuel Watson, que obtuvo el bronce.

Son solo algunos nombres de deportistas que brillan dentro de una modalidad de interés creciente, no solo entre los aficionados a la escalada, sino también entre el público general.