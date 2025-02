De la Fuente niega saber nada de la reunión en el despacho de Rubiales y el juez le defiende: "Nos hemos empeñado en que es un mentiroso"

A menudo en los juicios el testimonio más esperado suele ser el más decepcionante. La declaración del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en el juicio por agresión sexual y coacciones que se celebra en la Audiencia Nacional por el beso que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a la jugadora Jenni Hermoso, iba camino de confirmar la máxima, hasta el punto de que el juez José Manuel Fernández-Prieto con su particular estilo lo confirmó: "Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso, que no lo sé".

La declaración de De la Fuente fue propuesta por la Fiscalía y las acusaciones que ejercen la propia Jenni Hermoso y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), porque algunos testigos, como el primer día del juicio la que era responsable de prensa, Patricia Pérez, le situaron en la reunión que se celebró en el despacho de Rubiales para acordar las respuestas que ella debía dar en el informe de integridad encargado al entonces vicesecretario general y director de integridad, Miguel García Caba.

Patricia Pérez, que ahora trabaja en el departamento de comunicación, pero en otro puesto, calificó de “encerrona” esa reunión. Ella explica que le llama el subdirector de comunicación, Enrique Yunta, que le dice le va a pedir que llame a Hermoso y a Alexia Putellas, y que acuda a una reunión en el despacho del presidente. “Caba no estaba y me dicen que esté tranquila, que estamos en familia y que tengo que ayudarle", que sitúa en la reunión a "Pablo García Cuervo [exdirector de Comunicación de la RFEF], Enrique Yunta [actual director de comunicación deportiva], Javier López Vallejo [coordinador del Departamento de Psicología], Chema Timón [exdirector de gabinete de Rubiales], su padre, un amigo íntimo de la infancia y Luis de la Fuente”. Y el exdirector de Relaciones Institucionales Antonio Gómez-Reino “entraba y salía”.

Pero De la Fuente dijo no haber sigo consciente de que se trataran las preguntas y respuestas denunciadas por Pérez y que él estuvo en un despacho continuo y que solo fue al de Rubiales a comer. En el avión señaló que estaba sentado en ventanilla, alejado del presidente, durmiendo, después de muchas horas sin hacerlo.

"Hasta que no llegué a España no era consciente de la dimensión que tenía esa actuación", afirmó De la Fuente. Y en la reunión que se comentó que se estaba "liando una gorda con el beso", pero inmediatamente pasaron a "hablar de los temas" que le concernían a él: convocatorias y listas de jugadores.