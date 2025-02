Séptimo duelo entre el City y el Real Madrid en Manchester, el jardín de un Modric que fue titular en los seis anteriores

Hasta 2012, Real Madrid y Manchester City no se habían enfrentado nunca en Europa. Pero desde entonces se han cruzado en 12 ocasiones. El Manchester City ha ganado cuatro partidos, el Real Madrid, tres, y se ha producido cinco empates (uno de ellos con triunfo madrileño en la tanda de penaltis). Antes de esta temporada han disputado cinco eliminatorias (3-2 para los blancos) y dos partidos de fase de grupos. De todos ellos, seis se han disputado en Manchester. Así que este será el séptimo capítulo de este nuevo clásico de la Champions al que Guardiola bautizó como "el derbi de Europa". Y en el que un jugador del Real Madrid ha estado presente en todos en el once blanco.

Temporada 2012-13: fase de grupos, grupo D: Manchester City 1-1 Real Madrid

La primera vez que el Real Madrid pisó el campo de Manchester City en la Champions, el miércoles 21 de noviembre de 2012, José Mourinho alineó un once formado por Iker Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Khedira, Xabi Alonso, Modric; Di María, Benzema y Cristiano. Karim Benzema adelantó a los blancos, pero Sergio Agüero empató en la segunda mitad tras un penalti que costó la expulsión a Arbeloa. El empate, que clasificó al Madrid para octavos, tuvo como novedad más destacada la entrada de Luka Modrić en el once en lugar de Mesut Özil. El croata, que doce temporadas después sigue en el equipo blanco, dejó su selló en el partido que suponía el estreno de los madridistas en el entonces llamado City of Manchester.

Temporada 2015-16: ida, semifinales: Manchester City 0-0 Real Madrid

City y Real Madrid empataron sin goles en la ida de las semifinales de la Champions en un encuentro en el que los de Zidane fueron mejores en la segunda mitad, pero se encontraron con el larguero y con un Joe Hart que tuvo dos intervenciones cruciales. David Silva y Jesús Navas militaban en las filas citizen, a los que entrenaba Manuel Pellegrini, mientras Modric volvía a aparecer en el once madridista en su segunda visita al estadio de los sky blues.

Temporada 2019-20: vuelta, octavos: Manchester City 2-1 Real Madrid

El Real Madrid cayó eliminado en el City of Manchester en el primer partido que los blancos libraron contra un City entrenado por Pep Guardiola. A los nueve minutos un gol de Sterling, tras un error grosero de Varane en la salida, adelantó a los locales, pero Benzema empató en el 28. Gabriel Jesús decidió el choque en el 68 y los ingleses se metieron en cuartos. Modric aparecía una vez en el once visitante, manteniendo el pleno de actuaciones en estos choques, mientras en las filas locales comparecían Rodri y Aymeric Laporte.

Temporada 2021-2022: ida, semifinales: Manchester City 4-3 Real Madrid

Partido de ida de las semifinales de la Champions con el Real Madrid tratando de cobrarse venganza tras lo ocurrido dos temporadas antes. Fue un partido de locos, el que más goles ha registrado de todos los que han jugado. A los once minutos el City ya ganaba 2-0 con goles de De Bruyne y Gabriel Jesús, pero Benzema metió al Madrid en el partido en el 32. Foden estiró ventaja al inicio de la segunda parte, pero contestó rápidamente Vinicius. A un cuarto de hora para el final Silva colocó el 4-2 y a falta de dos minutos Karim puso el definitivo 4-3 que dejó las espadas en todo lo alto para la vuelta. El primer duelo entre un Madrid de Ancelotti y un City de Guardiola tuvo un testigo de excepción sobre el césped. El mismísimo Luka Modric, que jugaba su cuarto partido en suelo mancunian, completando el pleno de partidos del Madrid.

Temporada 2022-23: vuelta, semifinales: Manchester City 4-0 Real Madrid

La paliza más sonada del Real Madrid en los últimos años en Europa se produjo en uno de estos 'derbis' con el City. Fue en la vuelta de las semifinales de la Champions y los de Guardiola hicieron sangre a un Madrid que llegó a Manchester con Camavinga en el lateral zurdo. El hambre de los de Pep arrasó a un Madrid contemplativo en el que Courtois recogió la pelota cuatro veces de dentro de su portería. Bernardo Silva, en dos ocasiones, Akanji y Julián Álvarez desataron la euforia en una City que luego se coronaría por primera vez en su historia campeón de Champions. Aquel infausto miércoles 17 de mayo de 2023 Luka Modric también formó parte del once del Real Madrid, como en todas las visitas blancas anteriores.

Temporada 2023-24: vuelta, cuartos: Manchester City 1-1 (3-4, penaltis) Real Madrid

El Real Madrid llegó a Manchester con muchas dudas y algunos lesionados. Pero Ancelotti pertrechó a los suyos para defender el área de Lunin, que se había convertido en portero titular por la lesión de larga duración de Courtois, quien había caído de los cruzados como Militao. Carletto ordenó una defensa numantina y el Real Madrid sufrió el peor asedio que ha soportado en la Champions desde que recibió ese nombre. Aún así, una estampida blanca a los 12 minutos permitió a Rodrygo adelantar a los blancos, que se replegaron para tratar de aguantar la renta. El City percutió y percutió hasta conseguir el empate en el 76 por medio de De Bruyne. El encuentro llegó a la prórroga y el Madrid aguantó heroicamente hasta los penaltis. Modric, único jugador del Real Madrid que ha jugado todos los partidos, siendo titular además, de los blancos en suelo citizen, falló el primer penalti. Pero Lunin, con su frialdad habitual detuvo los de Bernardo Silva y Kovacic mientras Bellingham, Lucas, Nacho y Rudiger marcaban metiendo al Madrid en las semifinales de una Champions que acabarían ganando en Wembley. Una noche histórica para el club y para Lunin.