La defensa de Luis Rubiales recurre al Instagram de Hermoso: “Que el beso no gustase a la jugadora no invalida el consentimiento”

La abogada del expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, Olga Tubau, pidió al juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, que absuelva a su cliente, porque Jennifer Hermoso consintió el beso como en su opinión prueba un directo que la propia jugadora colgó en Instagram, en el que según la defensa le preguntaron que "qué había dicho" y ella respondió "pues vale". "Si hubiera sido objeto de una agresión sexual, si lo hubiera vivido así, no puede contestar 'pues vale'”, argumentó la letrada, que más adelante puso en duda su conducta y negó que bromearar sobre ello. "Estamos ante una manifestación incontrolable, una conducta inadecuada sí, delictiva no", aseveró, pero también reclamó al magistrado que en caso de duda, también le absuelva por el principio de 'in dubio pro reo'.

El vídeo alegado será clave en la sentencia que redactará el magistrado, que ya ha advertido en numerosas ocasiones durante la vista oral que ahora está a punto de acabar, que no hace falta que nadie le interprete unas imágenes que puede ver por sí mismo y sacar sus propias conclusiones, pero a la vista de los informes de conclusiones son totalmente opuestas según las vean las acusaciones o las defensas. La cuestión está en si fue en respuesta a una pregunta que para la defensa era "¿qué le has dicho?" y para las acusaciones "¿qué te dijo?"

En la grabación la jugadora también contestó con un "pero no me ha gustado" a las preguntas de sus compañeras, pero según la letrada ello "no es incompatible" con haber dado su consentimiento, porque "puede no haberle gustado por el propio contacto físico o por la repercusión que tuvo en los medios en España y el resto del mundo", pero haber consentido que se hiciera.

En su opinión, "ni se vivió ni se interpretó por Jennifer Hermoso como una agresión sexual ni por su entorno inmediato" en ese momento, porque no se habría aplaudido a un agresor sexual, ni se habría despedido en el pódium de él con palmadas. Solo coincidió con el ministerio público y las acusaciones en que estaba destrozada porque se había cambiado el centro del éxito deportivo al beso.

En esta línea puso en duda si una agresión sexual se habría podido solucionar con el perdón del acusado, como declaró alguna de sus compañeras y recurrió a unas declaraciones de la capitana Ivana Andrés en las que decía que se estaba sacando de quicio. "Nadie con una mínima sensibilidad consideraría que una agresión sexual se está sacando de quicio", alegó.

"Yo sí te creo" fuera de la justicia

La abogada se permitió responder a la fiscal y señaló que ella tampoco le "gusta tener que indagar" sobre el comportamiento de las víctimas de delitos sexuales, pero cuando ejerce la acusacion particular, a las mujeres que le confían sus derechos les explica que el examen de las redes sociales que hacen las defensas no es para revitimizarlas, sino porque "hay un derecho de defensa" y puede obtenerse "elementos que sirvan a las tesis exculpatorias". Y a continuación enmarcó las palabras de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional en el "Yo sí te creo" para añadir: "Si hay un espacio al que no pueda llevarse es al de los tribunales donde no puede tratarse de delitos creidos sino de delitos demostrados".

La abogada también hizo una encendida defensa de la prueba pericial que propuso en la que una persona sorda dijo que se lee en los labios de Rubiales "¿Te puedo dar un besito?" y llegó a afirmar que si las acusaciones no habían presentado un contrainforme a esas conclusiones es porque "habían tanteado el resultado y no les favorecía".

La abogada, que también respondió a la fiscal que nadie en España pide permiso para dar un beso en la mejilla, señaló que debería hacerse una labor pedagógica, porque un "juicio moral no siempre conlleva una sanción penal", porque Rubiales admitió haber metido "la pata pero no porque cometió una agresión sexual, sino porque no se comportó como un representante institucional".

Tubau, además, sostuvo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo evocada por las acusaciones para tratar de conseguir la condena no es de aplicación al caso, y aseguró que para condenar a Rubiales por el beso sería imprescindible que hubiera ánimo libidinoso, extremo que el acusado negó con un "jamás" en su declaración en el juicio. Para cubrirse todas las posibilidades, Tubau llegó a pedir al juicio la absolución de Rubiales por el beso por las dudas que pueda tener el juez y que le obligarían a optar por la vía más beneficiosa para él.

Y así pasó a negar las coacciones por las que se pide año y medio, porque "no sabe si hubo, pero eficaces no fueron", aseguró, que argumentó que no entendía por qué la actual seleccionadora, Montse Tomé, no estaba imputada si ella era la que hace posibles las "consecuencias" al no convocar a la jugadora.