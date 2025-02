El Sevilla abochorna a un Valladolid sin alma

El Sevilla ridiculizó y abochornó (0-4) a un Valladolid que se mostró incapaz de plantar cara y que no pudo hallar soluciones ni con todos sus refuerzos, y le endosó cuatro goles sin tener que esforzarse demasiado para conseguirlos. Diego Cocca realizó variaciones curiosas en este choque, como situar a Candela en la banda izquierda. Y, no tardó en demostrar que no estaba cómodo en ese puesto, ya que un fallo defensivo suyo propició un tempranero gol hispalense, dejando a Juanlu solo delante de Hein. 0-1 con solo cinco minutos de juego.