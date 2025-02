La RFEF investiga las actividades empresariales de Munuera Montero

El Comité de Cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha iniciado una investigación formal sobre las actividades empresariales del árbitro José Manuel Munuera Montero. Según ha informado el diario AS, el ente federativo investiga sobre si pueden ser incompatibles con el punto 9.1 del Código Normativo, que se refiere a «cuando las personas obligadas por esta norma (entre las que están los árbitros) tuvieran intereses secundarios que puedan interferir en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales”.

Munuera, árbitro del polémico partido entre Osasuna y Real Madrid del pasado fin de semana —también del Real Madrid-Celta de Copa del Rey—, fundó la sociedad Talentus Sports, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva. Han aparecido varias informaciones que la relacionan con, presuntamente, instituciones como LaLiga, UEFA, RFEF y algunos clubes profesionales.

«En cumplimiento de los códigos de buena gobernanza que rige todas las actuaciones de la Real Federación Española de Fútbol, el Comité de Cumplimiento Normativo ha iniciado un análisis de todas las informaciones aparecidas sobre el árbitro de Primera División José Luis Munuera Montero», dice la RFEF. «En cuanto finalice este análisis, que se va a llevar a cabo con todas las garantías necesarias, se harán públicas las conclusiones.

Durante este periodo el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF no le designará para ningún partido», concluye la RFEF, que también señala que el colegiado, que fue informado de la investigación desde el inicio del proceso, está aportando «toda la documentación que se le ha requerido». El departamento de Cumplimiento es el encargado de elaborar estos informes y las sanciones contemplan una multa de hasta 100.000 euros y una inhabilitación para pitar de hasta cinco años. Por ahora, permanecerá apartado.

El colegiado se defiende

El colegiado andaluz ha respondido con un comunicado en el que asegura que «en estos últimos meses ha quedado evidenciado el ataque desmesurado hacia el colectivo arbitral, en esta última ocasión siendo yo el protagonista».

«La empresa Talentus Sports Speakers, participada por el colegiado José Luis Munuera, no ha facturado desde su creación ninguna cantidad a entidad deportiva alguna, ya sean clubes, federaciones o empresas de la industria del deporte», prosigue el escrito, en el que Munuera afirma que «han sido difundidas cientos de ofertas de empleo publicadas por las propias empresas u organizaciones deportivas, a las que se redirecciona directamente al propio perfil de Linkedin de cada una de las organizaciones. Ello se ha realizado en todos los casos sin contraprestación alguna por parte de las empresas, clubes u organizaciones, quienes ni siquiera han sido contactadas, ni han recibido ningún tipo planteamiento comercial».

«Anticipo que ejercitaré las acciones civiles y penales correspondientes contra aquellos medios que de manera intencionada o temeraria han difundido falsedades o informaciones incorrectas o sesgadas generando un irreparable perjuicio en el prestigio profesional, reputación propia y del colectivo arbitral, así como en la intimidad personal propia y de terceras personas», concluye el árbitro.

Valverde se desdice

Sorprendió Fede Valverde. Primero saliendo a la rueda de prensa previa al Madrid-City en un tono conciliador con los árbitros: «Todos somos humanos y podemos equivocarnos» a raiz de las últimas polémicas. Y luego, a eso de las 14.30 horas, desdiciéndose. «No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición. Si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque me conozco, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta Liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado», escribió en X.

Pep Guardiola también intervino en la polémica. «Nunca he llegado a entender el fuck off y el fuck you. Ha habido insultos desde que el fútbol es fútbol. El problema no es la traducción si no la interpretación. He visto que investigan a Munuera. Dejadles en paz», expresó, dejando claro que lee la prensa española.