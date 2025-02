España no abdica y remonta a Bélgica con dos goles en el añadido

Parecía que no. Que España no carburaba de cara a portería. Que mucho control pero poca efectividad. Pero el conjunto de Montse Tomé estuvo allí, sabiendo sufrir, pese a los errores y se llevó la victoria ante Bélgica (3-2) con dos tantos en el añadido. Pina hizo reaccionar al equipo, Lucía lo consolidó y Martín Prieto desató la euforia.

Y puede que la falta de ruido externo ayudará a España a sentirse libre. El no notar más peso que el de la presión por ganar. Tras conocerse la sentencia del caso Rubiales, aunque se esté pendiente de apelaciones varias, el fútbol femenino cierra un capítulo duro y angustioso, que le ha costado la paz a muchas futbolistas que salieron al verde del Ciutat de Valencia. Con ese aire España estuvo centrada. Lejos de esas actuaciones dudosas y erráticas de anteriores partidos de la selección dirigida por Tomé, contra Bélgica, España se relajó, en el mejor sentido de la palabra.

Descontracturado, ágil y tranquilo. El combinado nacional combinó y se gustó, conectó con facilidad y se vió superior en el duelo ante las 'red flames. Cogió ritmo y confianza, pero un error de Irene Paredes en un rechace defectuoso en el centro del área pequeña, le regaló el tanto a Bélgica. El esférico le cayó en la bota a Toloba y lo empalmó para superar a Cata Coll con contundencia. Tomé animaba desde la grada, no quería que su equipo cambiara nada. Tan solo había que seguir intentándolo.

Así lo siguió intentando en el segundo tiempo. Estampó el balón contra el poste hasta en tres ocasiones y lo probó sin suerte. Se vieron lagunas en ataque de la delantera española, que vio como una Alba Redondo totalmente ineficaz en muchos momentos la referencia. Los remates fueron bastante defectuosos y, ni con la entrada de Lucía García a la hora de partido, España no encontró soluciones efectivas.

Mariona fue su arma más mordaz. La balear, que se marchó a Inglaterra este verano dejando el vestuario del Barça, no ha perdido su toque. Ese desequilibrio y verticalidad, con un desborde auténticamente letal. No solo el Barça la echa de menos, si no todo el fútbol español que ha perdido a una de sus mejores jugadoras. Justo tras una jugada erróneamente anulada por fuera de juego de la 'gunner', llegó la segunda diana de Bélgica, que hundía aun más a una España frustrada.

Claudia Pina hizo reaccionar al conjunto de Tomé. Con una conducción de equilibrista entre defensas, la catalana se la acomodó en la diestra para superar a la guardameta belga. Intentó arrear en los minutos finales del duelo, pero más allá de remates desviados con creces del arco no hubo peligro alguno. Hasta que Lucía García se redimió. La delantera de Rayadas remató un balón que Salma Paralluelo centró y firmó el empate en el añadido.

El resurgir de España lo consolidó Martín Prieto. En el momento adecuado y en el tiempo justo. El balón rebotó por todo el aire sin que nadie consiguiera encaminarla hacia la portería. La última en intentarlo fue Salma, que tras un par de rebotes cedió el esférico a Martín Prieto, que selló un remontada de carácter para España.

La Roja mira hacia Wembley, donde la espera una Inglaterra con ganas de revancha. Las españolas las batieron en al final del Mundial. Sin duda, el encuentro del próximo miércoles es el mejor partido de selecciones que se puede ver en este momento. Y el conjunto dirigidpo por Tomé no llega en un buen momento ni por asomo.