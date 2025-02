La Federación exculpa a Munuera Montero de incompatibilidad

El Comité de Cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) concluyó ayer que no existe ningún conflicto de intereses en las actividades empresariales del colegiado José Luis Munuera Montero, por lo que podrá volver a arbitrar en cuanto así lo estime oportuno el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Después de escuchar las explicaciones del colegiado andaluz y de analizar la información aportada, confirmó que no hay indicio alguno de incumplimiento del Código Ético de la Federación. Por lo tanto, no existe incompatibilidad entre las empresas de Munuera y su ejercicio en el mundo del arbitraje profesional.

La RFEF accedió a la información depositada en el Registro Mercantil sobre las empresas en las que el colegiado tiene participación o intereses que podrían entrar en conflicto con su labor arbitral. En la investigación se contó con la colaboración de Munuera Montero, que aportó la documentación requerida por la federación, y con la de las personas del entorno del árbitro, que estarían afectadas por el presunto conflicto de intereses que finalmente no ha existido.

El colegiado, que dirigió el pasado fin de semana el encuentro entre Osasuna y el Madrid en El Sadar de Pamplona, donde expulsó a Bellingham, afrontó con determinación las acusaciones contra él aparecidas en varios medios. «Fui el primero en agarrar todo este bulo, estas mentiras. He sido parte activa para que se aclare todo lo referente a esta empresa que lleva funcionando un año y en la que he dado cuatro o cinco conferencias para transmitir los valores del deporte a los jóvenes. Estoy muy tranquilo y quiero desmentir todas las calumnias que se han dicho», apuntó Munuera en la COPE.