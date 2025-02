Salah ahonda en la herida del City de Guardiola

Un Manchester City-Liverpool era, hasta hace nada, el no va más en el fútbol europeo. Ya no. El Liverpool vive en una galaxia distinta al equipo de Pep Guardiola, en proceso de descomposición, supervivencia y reconstrucción, todo a la vez y en directo. En el Etihad, el conjunto red superó sin necesidad de ningún sobreesfuerzo al que juega de azul (0-2). Dos remates y dos goles en la primera parte y asunto resuelto. Con la derrota del Arsenal en casa el sábado (0-1), la ventaja en el liderato del cuadro de Arne Slot se amplía a once puntos. Difícilmente se le escapará esta Premier.

El City compite por entrar en la Champions y mucho va a tener que rascarse la cabeza Guardiola para lograrlo. Dando por descontadas las plazas de Liverpool y Arsenal, quedan dos en juego. El Nottingham Forest, con 47 puntos, va un poquito por delante. Y luego, en un margen de uno y dos puntos, de los 44 a los 42, están el City, el Newcastle, el Bournemouth, el Chelsea y el Aston Villa. Más que palabras va a haber.

El City volvió a mostrarse como un equipo a medio cocer. Voluntarioso pero frágil. Ofreció mejores prestaciones que ante el Real Madrid, pero sin impresionar. Actuó con el manual de Guardiola, de apropiarse del balón y abrir las bandas. La posesión llegó en algún momento al 70%. Pero no fue muy útil. Poca dinamita. Faltó de nuevo Erling Haaland, lesionado, y Kevin de Bruyne reapareció en el equipo titular para constatar que sus días de gloria han quedado atrás. Firme candidato a salir en verano.

La temporada de Salah, autor de uno de los goles, está siendo espléndida. Lleva ya 30 tantos, 25 en la Premier, y 16 asistencias. Con 32 años acaba en verano su contrato y, pese a su irritación pública, el Liverpool aún no se ha decidido a renovarle. Cuesta entender a qué están esperando. También concluyen su vinculación Alexander-Arnold y Van Dijk. O sea, la columna vertebral del equipo posiblemente más poderoso de Europa, salvo que la Champions diga lo contrario. En cambio, el City ha caído de la consideración de aspirante a todo.