Tres medallas gallegas y mucho más en Gallur

Tres medallas, cuatro récords de Galicia, cinco puestos de finalistas y ocho mejores marcas personales fue el balance de los atletas de la comunidad que participaron este fin de semana en el Campeonato de España absoluto indoor llevado a cabo en las pistas madrileñas del Gallur.

La plusmarquista de España Belén Toimil confirmaba su claro dominio sobre el círculo de peso después de mandar la bola en el último lanzamiento hasta los 17.49 metros, que la distanciaban en algo más de dos metros y medio de la segunda atleta clasificada. Con este registro Toimil logra su quinto título consecutivo.

El segundo oro para los intereses gallegos llegó de la mano de la medallista olímpica Ana Peleteiro. Carácter y talento fue lo que desplegó la ribeirense en una competición a la que acudía con ciertas dudas físicas en un año de profundos cambios en su preparación. A pesar de ello, el ADN de campeona afloró nuevamente para imponerse en un concurso con un mejor salto de 14.33 metros que servirá para despejar dudas y afianzar el camino a seguir.

Otra de las bazas importantes, Adrián Ben, se quiso juntar a la fiesta gallega, sumando el tercer metal en estos campeonatos con una medalla de plata. El finalista en los Juegos de Tokio, instalado este año en los 1.500 metros, cedía en la final tan sólo ante un intratable Attaoui consiguiendo un fantástico subcampeonato de España con un registro de 3:49.00.

En el resto de actuaciones, cabe destacar los récords gallegos absolutos logrados en la prueba de los 60 vallas tanto por parte de Hugo Vázquez, del Marineda Atlético, como de Uxía Pereira del Súper Amara con 8.39. El internacional coruñés suma esta plusmarca a la lograda al aire libre en la prueba de las 110 vallas, que lo instalan definitivamente en la élite absoluta estatal.

La también internacional Uxía Pereira lograba, por su parte, acceder a la final en la categoría femenina y jubilar el antiguo récord gallego que desde el año 1989 tenía María José Martínez con 8.42 confirmando de igual modo a la lucense, como un importante valor de la especialidad.

La atleta sub 20 del Ourense Atletismo Manuela Blanco logró en el concurso de pértiga el tercero y cuarto de los récords gallegos en este campeonato, de esta vez en las categorías sub 20 y sub 23, después de superar el listón a 3.95 metros que la sitúan cada día más cerca de volar por arriba de la barrera de los cuatro metros.

David de la Fuente, de O Pino, y Pedro Osorio, de la Gimnástica, ratificaron en Madrid su excelente temporada indoor que les permitió acceder a puestos de finalistas en sus respectivas pruebas. El campeón gallego indoor de los 1.500 y de los 3.000 metros logró parar el reloj sobre el sintético del Gallur en 8:03.87 en los 3.000 que le daban un excelente quinto puesto y una merecida mejor marca personal. Por su parte, un extraordinario Osorio accedía a la una final de los 800 metros con muchísimo nivel y en la que finalizó séptimo con una mejor marca personal de 1:48.93.

En el foso de longitud, el saltador de la Gimnástica Sergio Coello aterrizaba en 7.56 metros en un concurso en el que estuvo luchando hasta el final de la prueba por los metales, de los que tan sólo le separaron apenas tres centímetros.

En las combinadas, otro puesto de finalista lo sumaba Adolfo Sáinz-Maza del Real Club Celta después de finalizar con una puntuación total de 4.889 puntos y en la que la prueba de los 60 metros fue la mejor.

Una mención especial tiene la participación de la saltadora de altura Saleta Fernández en el que probablemente sean sus últimos campeonatos indoor de España. La internacional, plusmarquista gallega y campeona de España en doce ocasiones, logró un más que meritorio cuarto puesto con un salto de 1.77 en un año en el que, al igual que los anteriores, nuevamente las lesiones limitaron las capacidades de la monfortina.