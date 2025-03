El United tendrá un nuevo estadio para 100.000 espectadores

El Manchester United construirá un nuevo estadio que sustituirá a Old Trafford y que tendrá capacidad para 100.000 espectadores, convirtiéndose en el recinto más grande del Reino Unido. El proyecto, que se levantará al lado de Old Trafford, estará desarrollado por el estudio de arquitectura Fosters + Partners, pero no tiene una fecha de finalización ni un coste estimado, aunque se rumorea que podría estar por encima de los 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros).