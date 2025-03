El Real Madrid siempre sobrevive

El Real Madrid estará en los cuartos de final de la Champions. El Atlético dispuso de más ocasiones y más claras, pero los de Simeone no supieron dar la puntilla a los blancos y lo acabaron lamentando. La ruleta de los penaltis volvió a dejar fuera los rojiblancos, esta vez con carga extra de infortunio porque Julián Álvarez resbaló y tocó dos veces la pelota en su lanzamiento. Ancelotti se encomendó a sus estrellas y solo Mbappé le respondió con una jugada excelsa. Decía Carletto que hay «jugadores que corren y otros que marcan las diferencias». Esta vez fue Courtois el que marcó las diferencias y selló el billete. El Arsenal espera en Londres. Mereció más el Atlético, que tiene un trauma con los merengues en la Champions.

Sólo 27 segundos le duró la renta del Bernabéu al Real Madrid en el Metropolitano. Un despeje de Asencio pilló descolocado a Tchouaméni, Julián Álvarez la puso a la derecha, donde apareció De Paul para servirla al área pequeña, Griezmann no la tocó y Gallagher apareciendo por detrás la clavó en la red. La pizarra a la basura. Si Ancelotti había planificado el partido gestionando la ventaja de la ida, todo saltó por los aires en menos de un minuto. Y eso descubrió otro partido. El Atlético se acostó atrás y los blancos, con Modric en lugar de Camavinga, se quedaron con la pelota y llevaron el duelo a campo rojiblanco. Era un rondo sin porterías.

El encuentro era impropio del Real Madrid de Champions. Sin épica, sin corazón. Parecía el equipo vulgar de la Liga. Echa en falta este Madrid pseudogaláctico a un ariete como Joselu. No había rastro de exuberancia ni excelencia en los de La Castellana. Un equipo opaco sin profundidad ni colmillo para presionar y recuperar algún balón.

Y a los 68 minutos, en la primera contra que el Atlético permitió al Madrid, Mbappé armó una jugada majestuosa forzando un penalti tras romper a los dos centrales. Pero no fue Kylian el encargado de ir a los once metros, por más que no le gustase la decisión. El encargado de lanzar los penaltis es Vinicius y el brasileño mandó la pelota a la grada. Hacía 22 años que no fallaban los merengues un penalti en un derbi. El duelo concluyó con Simeone cocinando la prórroga al sacar a Lino, Correa y Sorloth.

El cansancio y la tensión abrieron la prórroga. El Madrid apretaba y el Metropolitano empujaba cuando en una jugada aislada Vinicius perdió un balón y no bajó. Le llamaron la atención Bellingham y su banquillo, incluidos Carletto y su ayudante Mauri, y el brasileño se encaró con ellos. Imagen que retrata el compromiso de Vinicius con el grupo esta temporada y que terminó con el futbolista aparcado en el banquillo tras ser sustituido. A los penaltis. El destino les volvía a llevar al punto fatídico. Como en Milán...

Comenzó tirando el Madrid, Kylian. El francés engañó a Oblak. Sorloth localizó su disparo en el mismo lugar. 1-1. El tercero también fue abajo a la izquierda. Allí lo clavó Bellingham. 1-2. Julián se resbaló en el momento de pegarle y tocó dos veces la pelota en el disparo que superó a Courtois pero fue anulado. 1-2. Valverde le pegó duro y marcó. 1-3. Thibaut acertó a tocar el penalti lanzado por Correa, pero la pelota entró. 2-3. Lucas fue el cuarto lanzador del Madrid y Oblak acertó el lugar. 2-3. Marcos Llorente le pegó duro, pero se topó con el larguero 2-3. Y Rüdiger, con un disparo que Courtois estuvo cerca de parar, selló el triunfo blanco 2-4. El Atlético se quedó en la orilla.