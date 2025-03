Un juzgado condena a dos dueños de bares por piratear partidos de LaLiga

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Cambados ha emitido dos sentencias en las que condena a dos propietarios de dos bares como autores de un delito leve contra el mercado y consumidores del artículo 286.4 del Código Penal, contra la Liga Nacional de Fútbol Profesional, por emitir partidos de forma fraudulenta. A ambos le ha impuesto el pago de una multa de 90 euros y de una indemnización de 255,73 y 705,89 euros, respectivamente. En la actualidad, en el partido judicial de Cambados hay abiertos alrededor de diez procedimientos a raíz de denuncias de LaLiga contra dueños de locales por presuntamente piratear los partidos.

La magistrada explica en la sentencia que la denunciante tiene registrada ante la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales las obras y grabaciones de los partidos de Primera y Segunda División, tanto en España como en el resto del mundo, por lo que “toda emisión de partidos de LaLiga en establecimientos de hostelería contratada a través de los operadores de televisión habilitados incorpora un logotipo acreditativo del contrato de establecimiento público, el cual se sitúa en la esquina inferior derecha”.

En uno de los casos, el día 1 de septiembre de 2024 se realizó la inspección por parte de LaLiga cuando se estaba retransmitiendo el partido Real Madrid-Real Betis. “El representante legal del bar reconoció que se emitieron los partidos de forma no autorizada sin los identificadores y medidas de seguridad necesarios que deben aparecer cuando se contrata la emisión de los partidos con un operador de televisión autorizado, utilizando equipos o programas informáticos no autorizados en España ni en ningún estado miembro de la Unión Europea, diseñados o adaptados para hacer posible dicho acceso, es decir, que habían sido alterados fraudulentamente para permitir el visionado de dichos canales de pago”.

En la sentencia relativa al otro bar, cuyo propietario también admitió los hechos, las inspecciones fueron realizadas el día 31 de agosto de 2024, cuando se estaba retransmitiendo el partido Barcelona- Real Valladolid CF, y el 1 de octubre de 2024, cuando se televisaba el partido ŠK Slovan Bratislava-Manchester City FC de la Champions League. En este caso, la indemnización que debe pagar a la Liga Nacional de Fútbol Profesional asciende a 705,89 euros.

“En primer término recordar que los delitos contra el mercado y los consumidores hacen referencia a las infracciones de tipo socioeconómicas que afectan a los derechos de los consumidores, así como a la integridad del mercado, impactando en el sistema económico”, explica la magistrada en las resoluciones, en las que indica que estos delitos “suelen implicar prácticas comerciales deshonestas y acciones que perjudican a consumidores, a otros competidores y al mercado en general”. Sentando lo anterior, la jueza afirma que, en los presentes casos, los hechos declarados probados son constitutivos de un delito leve contra el mercado y consumidores, tipificado en el artículo 286.4, el cual “exige, en primer lugar, que se utilicen los equipos o programas, no bastando la mera posesión, sino su utilización efectiva, pero también se exige que el acceso no esté autorizado y que la conducta del autor abarque la conciencia o intencionalidad de realizar ese acceso a servicios o canales de pago de forma ilegítima, es decir, sin el preceptivo pago”. Las sentencias son firmes, pues contra ellas no cabe presentar recurso.