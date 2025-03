Adrián Ben viaja a China con la intención de «tratar de dar la sorpresa»

El gallego Adrián Ben, que competirá esta semana en los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China) en la prueba de 1.500 metros, cuyas series se disputan el viernes a partir de las 12.18 horas y la final el domingo a las 13.15 horas, declaró que su objetivo es superar la semifinal, «tratar de dar la sorpresa para meterse en la final y ahí luchar por todo».

Ben, de 26 años y especialista en 800 metros, debutará en un Mundial bajo techo en China, pero en la distancia de 1.500, en la que se colgó el bronce en 2017 en el Europeo Sub 20 de Grosseto (Italia).

«La pista cubierta nunca es un objetivo principal pero cuando estas ahí siempre quieres hacerlo bien. No he estado en los Europeos y, por tanto, han sido dos semanas que me han servido para entrenarme y llegar bien a esta competición», dijo el atleta viveirense al llegar a China junto al resto de la expedición española.

El gallego confiesa que «esta vez» competirá en 1.500 metros y que no ha «perdido esa ilusión que tenía cuando era júnior en esos campeonatos de la distancia». «El favorito es Jakob Ingebrigtsen, el mejor del mund, y yo voy a lucharlo», admite y prosigue: «Primero hay una guerra para la semifinal y buscar puesto en la final, aunque vengo con la marca 16ª o 17ª del mundo, pero trataré de dar la sorpresa y en la final luchar por todo».

El otro gallego en la cita es Ana Peleteiro, quien buscará subirse de nuevo a lo más alto del podio después de llevarse el oro hace dos semanas en el Europeo. La atleta de Ribeira ya lleva unos días aclimatándose en Nanjing.