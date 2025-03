Mbappé: "Estamos un poco hartos, hay límites que no se deben cruzar"

Con las expectativas muy altas, Kylian Mbappé salió a rueda de prensa con una sonrisa y con ganas de responder a las preguntas de los medios, especialmente tras las críticas que ha recibido en los últimos meses por no acudir con la selección.

"Es genial estar de vuelta con el grupo. Con la mayoría de los compañeros que están aquí hablamos casi todo el tiempo. Me voy de vacaciones con algunos. Es un placer estar aquí. Puede que la situación no haya sido clara para la gente de fuera, pero siempre lo ha sido internamente", explicó el futbolista del Real Madrid.

"Me siento bien, me siento feliz de jugar al fútbol, de estar aquí. Será importante jugar bien, marcar, ganar. El objetivo es ayudar al equipo. ¿Mis estadísticas? Eso no me preocupa", dijo Mbappé.

Apoyo a sus compañeros

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa se produjo cuando le preguntaron por los insultos que ha recibido Rabiot por parte de los ultras del PSG y que ha terminado con una denuncia de su madre y el Olympique de Marsella.

"Hablé con Adrien y está afectado, no es fácil. Poca gente sabe lo que se siente. No lo entiendo. Va más allá de este episodio y del PSG. Fue lo mismo con Bradley en el Lyon. No entiendo por qué hablan de familias. Es una mala costumbre. Hablar de la madre, del padre... Si escribes un mal artículo, no voy a hablar de tu hija. Es ridículo. Vemos esto cada vez con más frecuencia. Espero que sirva de ejemplo. Estamos un poco hartos. Hay límites que no se deben cruzar. No queremos ver eso", sentenció el capitán de Francia.

Además, el futbolista francés quiso dar su apoyo a Wesley Fofana tras los ataques racistas que ha sufrido: "Es patético, estamos dando vueltas, nada avanza. Nada cambia. Todos lo apoyamos. Estamos con él".

El Balón de Oro, Messi y Cristiano

Al ser cuestionado por sus posibilidades de ganar el Balón de Oro, Mbappé aprovechó que se enfrentará ante la Croacia de uno de sus compañeros: "Le preguntaré a Luka Modric cómo ganarlo". El delantero también fue rotundo a la hora de hablar de Messi y Cristiano: "No pretendo reemplazarlos. Son irremplazables".

"Como dije, mi pensamiento está puesto en el Mundial de 2026. Una competición de esta importancia requiere toda nuestra energía. Queremos prepararnos bien para esta competición y así poder soñar con ser campeones del mundo", explicó Kylian.

El atacante volvió a deshacerse en halagos hacia Dembélé: "Siempre me ha entusiasmado jugar con él y más aún al ver su buen momento. Es un jugador clave. Si tenemos un Ousmane tan bueno como en el PSG, ganaremos partidos. Es una ventaja más. Tenemos más opciones. Ver su nivel es fantástico. Somos aún más impredecibles. Nos conocemos de memoria.".

"Una carrera no es lineal. Puedes tener altibajos, tienes que volver a centrarte en lo que te hace feliz y volver al trabajo. ¿Si hubiera hecho las cosas de otra manera? Habría jugado mejor", explicó el futbolista del Real Madrid sobre las críticas recibidas en su país natal.

"Entiendo muchas cosas. Tengo claro lo que hago bien y lo que no. Quizás tuve razones explicables o no. Algunas cosas eran explicables, otras no. Nunca he tenido problemas con las críticas, siempre que sean bien fundamentadas. No lo hice bien contra Italia, mi rueda de prensa no fue bien recibida, lo acepto", concluyó Mbappé.