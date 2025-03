España se encomienda a "la caldera" de Mestalla para seguir luciendo su corona en la Nations League

España y Holanda se miden este domingo (20.45 horas) en Valencia en busca de una plaza en la Final Four de la Nations League. El empate logrado por los de Luis de la Fuente, con un tanto de Mikel Merino en el descuento en Róterdam, da ventaja a los españoles, que como dijo Nico Williams, aunque luego matizó, tratarán de “pintarles la cara” en Valencia. El partido se jugará en Mestalla, “la casa de la selección”, porque allí han jugado 32 partidos, siendo el último el que le enfrentó a Noruega en 2019 y el primero un amistoso jugado ante Italia jugado el 16 de junio de 1925.

Españoles y holandeses se han medido en 13 ocasiones, con ligera ventaja para la 'Oranje', que suma 6 victorias y 19 goles a favor por cinco triunfos y 18 tantos de la 'Roja'. Los otros dos partidos, uno de ellos el del jueves en De Kuip, terminaron en empate. En el recuerdo de todos queda la final del Mundial de Sudáfrica y el gol de Andrés Iniesta, que dio el primer y único título mundial a España en una Copa del mundo.

Huijsen, titular

Este encuentro llega con algunas incógnitas que De la Fuente debe resolver. En primer lugar, el seleccionador tendrá que tocar otra vez su defensa, donde la pareja de centrales en el choque de ida, formada por Pau Cubarsí y Robin Le Normand, no podrá repetirse porque el azulgrana ha abandonado la concentración con un tobillo tocado. Tampoco Le Normand está en las mejores condiciones, al recibir un golpe importante del holandés Hato, que vio la roja. Sin embargo, todo apunta a que el central del Atlético formará pareja con el joven Dean Huijsen.

Dean Donny Huijsen Wijsmuller es un malagueño de origen holandés que ha sido la gran sorpresa de esta cita. Su inclusión en la lista tras la baja de Íñigo Martínez despertó la curiosidad de quienes no conocían a este espigado (1,97) rubio de 19 años que juega en el Bornemouth de la Premier. Pero su desparpajo en la hora de partido que jugó en Róterdam le ha convertido en el protagonista de esta eliminatoria. Su sentencia tras el partido, “Soy de Málaga y no me da miedo nada”, se ha convertido en un lema vital la ciudad de la Costa del Sol en las últimas 48 horas. Valiente con el balón y expeditivo sin él, el chico demostró una enorme personalidad en su estreno con la Roja, precisamente en el país que le vio nacer.

Si atrás todo parece atado, en el medio Zubimendi es incontestable, pero el puesto de Fabián en el doble pivote está en el aire por el buen desempeño de Mikel Merino. Por delante la línea de tres será para Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, y todo apunta a que repetirá con Morata en proa. En De Kuip, Merino, Olmo y Oyarzabal cambiaron la cara a España en la segunda parte y le dispararon la intensidad. Pero De la Fuente es hombre de convicciones firmes y nada hace presagiar cambios sustantivos en el once. Además, el partido puede hacerse largo y el banquillo cobra entonces un papel decisivo una vez más, por lo que todo invita a pensar que de salida optará por la misma formación de Róterdam y luego irá incorporando a jugadores que han decidido partidos saliendo del banquillo. El propio de la Fuente lo advertía: "Un alto número de los goles que han resuelto los últimos partidos son de jugadores que salieron del banquillo y eso es porque el trabajo de los titulares ayuda".

La elección de Álvaro Morata vuelve a generar debate, pero al no haber un 9 que esté llamando a la puerta con fuerza, nada hace pensar que el madrileño no salte al césped encabezando el once con el brazalete en el brazo. Samu Omorodion es una alternativa que no está afianzada aún, aunque podría entrar si el partido exige más presencia en el área. Pero De la Fuente abrió el abanico a otros jugadores como Ferran o Mikel Oyarzabal: "No me gusta lo del falso 9 porque nosotros siempre jugamos con delantero. Jugaremos con un delantero de unas características concretas o podemos hacerlo con otros. Oyarzabal ha jugado conmigo de delantero, Dani Olmo también, Mikel de media punta, Ferran...". El técnico dejó ese melón abierto, aunque confirmó que Le Normand y Morata están disponibles".

Koeman puede poner defensa de cinco

En Holanda Koeman, que pierde a Hato por la roja de Róterdam, podría apostar por un once menos agresivo en ataque y cubrirse más atrás con una zaga con tres centrales entrando De Ligt. Reijnders y Frimpong fueron los más afilados en la ida, a los que se suman Gapko, Depay y Justin Kluivert. En Mestalla podría entrar Xavi Simmons por alguno de los dos últimos para ser más asociativos y apostar por tener más posesión para frenar el empuje español. Frenkie de Jong seguirá luciendo galones en el mediocampo neerlandés.

Koeman regresa a un estadio del que salió señalado. El holandés, que dirigió al Valencia en la temporada 2007-2008, fue el elegido por Juan Soler para sustituir a Quique Flores. Su estancia estuvo marcada por la decisión de apartar a Albelda, Cañizares y Angulo, lo que generó un clima 'guerracivilista' en el valencianismo entre quienes apoyaban al entrenador y quienes respaldaban a los jugadores, tres pesos pesados del vestuario. También regresa a Mestalla Justin Kluivert, hijo de Patrick, que se reivindicó en Valencia en la temporada 2022-23 anotando ocho goles y repartiendo dos asistencias en 29 partidos. El hijo de Patrick elogió Mestalla, "un campo genial, aunque esta vez estaré en el equipo rival".

Hacía 20 años que España no jugaba una eliminatoria de clasificación y ahora los de Luis de la Fuente la afrontan sabiendo que servirá para marcar el futuro inmediato de la selección y confirmar si el equipo sigue subido a la ola que le ha hecho vigente campeón de la Nations League y la Eurocopa, y le ha convertido en candidato a pelear por el Mundial de 2026. Koeman dejó un aviso final para navegantes: "Hemos ensayado los penaltis por si se da el caso de que mañana lleguemos. Hay que esperar a ver cómo va el partido y quién sigue en el campo cuando llegue el momento de la tanda".