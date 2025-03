El Madrid ficha a Alexander-Arnold

En Inglaterra ya dan por cerrada la llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. Según informa el periodista Sacha Tavolieri en Sky Sports, el lateral de 26 años llegaría libre este verano tras terminar contrato con el Liverpool, un refuerzo de lujo para el flanco diestro del club blanco.

Los de Ancelotti han sufrido mucho esta temporada tras la grave lesión de ligamentos de Dani Carvajal y ahora reforzarán esa posición con uno de los mejores del mundo. Los reds intentaron renovarlo, pero los agentes del canterano ya han llegado a un acuerdo con los merengues para las siguientes cinco temporadas y en Liverpool ya han tirado la toalla.

Según añade Sky Sports, Alexander-Arnold llegaría al Real Madrid con sueldo de estrella cobrando unos 15 millones de euros brutos al año. Su situación económica mejoraría bastante con su llegada a Chamartín porque superaría con creces los 11 que ingresa en Liverpool.

Además, al inglés se le deberá sumar una generosa prima de fichaje, «equivalente a un precio de transferencia razonable» por llegar con la carta de libertad. Caso similar a lo que sucedió con Mbappé o David Alaba en su momento. En un primer momento, desde Inglaterra se apuntaba a que el jugador podría llegar a igualar el sueldo de Vinicius, Mbappé y Jude Bellingham, los tres más altos en la escala salarial de Florentino Pérez, 15 millones netos.

Pero Fabrizio Romano informó más tarde que la oferta salarial blanca al inglés está dentro de la política del club y que no igualaría lo que ingresan los tres de arriba. Además, el presidente del Real Madrid tiene clara la estrategia económica que debe seguir su equipo para no romper la escala salarial y no perder el control de la plantilla. Algo que Vinicius Jr. parece no haber aceptado en su último intento por renovar con los blancos. El brasileño pidió unos 25 millones netos, algo que el Madrid rechazó claramente.

Refuerzo de lujo

En lo puramente deportivo, Alexander-Arnold es un refuerzo de lujo para el Real Madrid. Bajo las órdenes de Jürgen Klopp y ahora de Arne Slot se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo y para algunos, incluso el mejor. Con una técnica y un toque privilegiado, el red será una arma ofensiva para Ancelotti.

El scouser viene a reforzar una banda derecha que quedará tocada tras la grave lesión de Carvajal y la más que posible salida de Lucas Vázquez en verano. El jugador de Curtis termina contrato y ya tiene varias ofertas sobre la mesa para abandonar el Real Madrid.

Esta temporada, Ancelotti se vio obligado a utilizar a Fede Valverde en esa posición para cubrir la baja de su capitán. El uruguayo ha estado a gran nivel, pero se ha perdido su influencia en el centro del campo, ahora con Alexander-Arnold, los blancos tendrán a dos laterales derechos de primer nivel.

Su única parte negativa es en defensa, donde sufre mucho contra extremos rápidos y habilidosos como Vinicius Jr. En los últimos años, Madrid y Liverpool se han enfrentado en diversas ocasiones y en casi todas, el brasileño le ganó fácilmente la partida al británico.