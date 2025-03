La segunda cita del Coruña Corre ya supera los dos mil inscritos

El próximo domingo 6 de abril se celebrará en los barrios de Matogrande y Xuxán la segunda carrera del Coruña Corre 2025. A falta de semana y media para su disputa, la barrera de los participantes ya supera las dos mil personas. Las inscripciones están abiertas hasta este domingo 30 de marzo y pueden hacerse a través de la página web de la competición.

La prueba estrella será la carrera absoluta, pero también se organizan las competiciones Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Peques. El punto de partida y la meta estarán en el entorno del parque de Xuxán.